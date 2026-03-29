El técnico Lucas González analizó con mesura la victoria 3-1 de su equipo frente a Jaguares de Córdoba, un resultado positivo que, sin embargo, dejó en evidencia una preocupación latente: la falta de eficacia frente al arco rival.

Lucas González, en alerta máxima: la victoria no opaca la preocupación en el Deportes Tolima

Más allá del marcador, el entrenador fue claro en señalar que el desarrollo del partido permitió generar un volumen alto de oportunidades, pero sin la contundencia esperada: “Fue un juego donde creamos muchas ocasiones, varias muy claras. La sensación es que debimos haber marcado más goles”, explicó, dejando ver que el rendimiento ofensivo aún tiene margen de mejora.

González hizo énfasis en que la dificultad para concretar no es un problema aislado ni exclusivo de su equipo, citando incluso lo ocurrido recientemente con la Selección Colombia, que también dejó escapar opciones claras en sus compromisos internacionales: “Hacer goles en el fútbol es difícil. A todos les pasa, incluso a jugadores de máximo nivel”, argumentó.

Elogios de Lucas Gonzáles a sus dirgidos en el Deportes Tolima: “Algo está haciendo bien para aparecer en esas situaciones"

En ese sentido, el técnico valoró el trabajo de sus dirigidos, especialmente de aquellos que constantemente logran ubicarse en posiciones de peligro. Puso como ejemplo el caso de Adrián Parra, quien volvió a estar cerca del gol: “Algo está haciendo bien para aparecer en esas situaciones. No es casualidad que sea él quien tenga esas oportunidades”, destacó.

A pesar de su respaldo al plantel, González no ocultó su inquietud: “No es que me preocupe en exceso, pero sí me ocupa el hecho de que logremos traducir esas ocasiones en goles”, afirmó, marcando una línea clara de trabajo de cara a los próximos encuentros.

Finalmente, el entrenador resaltó la importancia del triunfo, que permite al equipo escalar posiciones en la tabla y mantenerse en la pelea en la parte alta. No obstante, dejó claro que el reto inmediato pasa por mejorar la efectividad, un aspecto clave si se quiere consolidar como protagonista del campeonato.