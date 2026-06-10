Marino saldría de Vasco y volvería a la Liga BetPlay 2026-II: revelan equipo

Mucho se ha hablado del futuro de algunos jugadores colombianos en Brasil y uno de los señalados es nada más ni nada menos que Marino Hinestroza. El extremo vallecaucano no vive su mejor presente en el Brasileirao y después de una derrota que dejó al club carioca en la zona de descenso, aficionados increparon a Marino.

Aunque hay varios colombianos en Brasil que contagiaron a equipos de contratar a otros cafeteros, Marino Hinestroza no ha tenido esa misma suerte que sí tuvo su compañero, Carlos Andrés Gómez o Johan Rojas en Vasco da Gama, y que también han tenido otros en diferentes equipos.

Desde hace algunas semanas, Vasco da Gama ha estado buscando una salida del extremo colombiano. Mantienen conversación latente con el representante del jugador para ver cuál puede ser el mejor destino para el futuro. Entre esas opciones, aparecen algunas del Brasileirao y otras en la Liga BetPlay.

LA LIGA BETPLAY ESTARÍA PENDIENTE DE MARINO HINESTROZA

Con este panorama y con el interés de salir de Vasco da Gama, al convocado para la Selección Colombia en algunos partidos de las Eliminatorias le podría caer un escenario de revancha en el Brasileirao o de afianzarse nuevamente en la Liga BetPlay.

Uno de los primeros interesados en contar con los servicios de Marino Hinestroza es nada más ni nada menos que el Sao Paulo que se interesó en su fichaje después de los partidos contra Atlético Nacional en la pasada Copa Libertadores. Pero, el cuadro paulista no sería el único que le sigue los pasos.

De acuerdo con información de Yony Gutiérrez en Planeta Fútbol este miércoles 10 de junio, hay varios interesados en Brasil, “le hemos hecho seguimiento al tema de Marino Hinestroza que no ha tenido una campaña buena en el fútbol brasilero. Lo primero es que va a salir de Vasco da Gama, no va a continuar, pero en las últimas horas han crecido varios temas. El interés de varios clubes como Gremio de Porto Alegre, Inter de Porto Alegre, Sao Paulo y Santos”.

Esas podrían ser las opciones de Marino Hinestroza en el mercado de fichajes en el Brasileirao, pero no serían las únicas. Yony Gutiérrez también señaló que, “desde Brasil dicen que el jugador ha manifestado su intención de volver a Colombia. De hecho, se habla de por qué no, a Atlético Nacional. No sé qué tanto peso tendrá esa versión”.

Además de esta posibilidad de regresar a la Liga BetPlay, el periodista Luis Fregossi que cubre la información de Boca Juniors escribió, “atención Colombia. Marino Hinestroza en conversaciones con Nacional para volver al fútbol colombiano”. Realmente, todavía no hay nada oficializado con esta opción que tendría de volver a suelo colombiano.

EL TRUEQUE QUE PLANTEA SAO PAULO CON MARINO HINESTROZA

Con este interés de Sao Paulo, Marino Hinestroza buscaría resguardo en otro conjunto de Brasil mientras la crisis del Vasco da Gama se soluciona poco a poco. En ese sentido, aparece la oportunidad de reforzar a Sao Paulo que estaría interesado en hacer un intercambio de jugadores.

Por un lado, Vasco da Gama quiere quedarse con Robert Arboleda, polémico defensor central ecuatoriano y Sao Paulo pediría a Marino Hinestroza como uno de sus extremos para el siguiente semestre del 2026 tras el Mundial.

La información la dio Linniker Biondi que señaló que, “el colombiano es un deseo antiguo en el club paulista. Hinestroza encantó los ojos de todos cuando aún jugaba por el Atlético Nacional de Colombia, en los octavos de final de la Libertadores de 2025, en los dos empates (0 a 0 en Colombia y 1 a 1 en São Paulo) que resultaron en la disputa de penales donde el São Paulo ganó por 4 a 3 en aquella ocasión”.

Biondi sentenció que, “el São Paulo reconoce el interés del Vasco en el zaguero ecuatoriano Arboleda. Ante todo, el embrollo que involucra al jugador con el São Paulo, el tricolor paulista ya piensa en alguna compensación para liberar al atleta a otro club. El nombre de Marino Hinestroza, que está en baja en el Vasco, interesa al São Paulo”.

VASCO TOMÓ LA PRIMERA DECISIÓN CON MARINO HINESTROZA

Marino Hinestroza tiene su camino definido por fuera del Vasco da Gama. El vallecaucano no seguirá más después de estos primeros seis meses que lleva en Río de Janeiro. El extremo tiene su futuro afuera del club carioca. De hecho, hace unos días se reveló que el club ya le estaba buscando salida al ex Atlético Nacional.

Por esta razón, solo duraría seis meses en Vasco da Gama que buscaría venderlo o cederlo. El medio Jogo Vivo escribió, “representantes de Marino Hinestroza buscan, junto al Vasco, autorización para negociarlo con otro club. El extremo colombiano de 23 años costó 5 millones de dólares (R$30 millones de la época) a las arcas cruzmaltinas y no viene rindiendo lo que se esperaba por parte de la directiva y de la hinchada cruzmaltina”.

Vasco también busca tener la confianza por parte de los aficionados. Están en el fondo de la tabla peleando por no descender y Marino Hinestroza poco o nada ha podido solucionar las cosas, “ante este panorama, el entorno del jugador busca, de acuerdo con el Vasco, un nuevo camino”.