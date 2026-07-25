"Me hubiera gustado seguir": el emotivo mensaje de Alex Castro a Millonarios

Se cierra un capítulo para Alex Castro y también para Millonarios. Después de una temporada vistiendo la camiseta azul, el extremo de 32 años se despidió oficialmente del club y de su hinchada con un mensaje cargado de gratitud, nostalgia y buenos deseos, dejando claro que, pese a no haber alcanzado los objetivos deportivos, su paso por la institución le dejó recuerdos imborrables.

El futbolista reconoció que el balance colectivo no fue el esperado y lamentó que los resultados terminaran marcando el final de su etapa como embajador.

“Solo tengo palabras de agradecimiento. Un año con duros momentos donde no alcanzamos los objetivos grupales. Me hubiera gustado seguir defendiendo los colores azul y blanco, pero esto de no conseguir resultados conlleva a cerrar etapas y ciclos”, expresó.

"Solo tengo palabras de agradecimiento": así fue la despedida de Alex Castro de Millonarios

Más allá de los resultados, Castro destacó el vínculo que construyó con sus compañeros de equipo, a quienes recordó con especial afecto tras compartir el vestuario durante la última temporada.

“Gracias a todos los compañeros con los que Dios me dio la oportunidad de jugar y compartir un camerino. Me llevo los mejores recuerdos como seres humanos; son un grupo extraordinario”, manifestó.

El jugador también dedicó unas sentidas palabras a los directivos y, especialmente, a la afición de Millonarios, de la que aseguró haber aprendido el verdadero significado de la fidelidad hacia un club.

“Gracias a los directivos y a la hinchada. Me dejaron muchas veces sorprendido con la manera de apoyar a Millonarios y espero que lo sigan haciendo. Sentí lo que es ser fiel a un equipo; mi admiración y respeto”, escribió.

Alex Castro se despidió de Millonarios con un emotivo mensaje: “Solo tengo palabras de agradecimiento”

Finalmente, Castro cerró su despedida con un mensaje de esperanza para toda la familia embajadora.

“A toda la familia azul y blanco les deseo lo mejor en este resto de año y en los que vienen. Solo les puedo augurar buenas cosas porque se las merecen. Dios los bendiga siempre”.