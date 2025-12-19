Medellín se prepara para la Copa Libertadores: 5 jugadores que saldrían para 2026

Deportivo Independiente Medellín quiere dejar atrás la temporada 2025 en la que a pesar de generar gran ilusión en su afición no pudo celebrar ningún título, luego de haber caído en la final del primer semestre ante Santa Fe y demostrado un bajo rendimiento en la segunda mitad del año en la Liga BetPlay.

Adicionalmente, la derrota ante Atlético Nacional en la final de la Copa BetPlay generó gran molestia en la afición, que no festeja un campeonato desde el 2020.

5 jugadores que saldrán de Medellín para 2026

En la temporada 2026, Deportivo Independiente Medellín quiere sacudirse de los malos resultados y darle una alegría a la afición.

Además de disputar la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, el conjunto 'poderoso' tendrá el reto de afrontar la ronda preliminar de la Copa Conmebol Libertadores.

Para conseguir buenos resultados, desde la escuadra antioqueña hará una renovación, por lo que se espera la salida de cinco jugadores.

De Medellín saldrían Fáiner Torijano, Washington Aguerre, Jaime Alvarado, Juan Arizala y Ménder García.

Torijano no seguirá en Medellín, ya que no se renovará su contrato y se ha informado que continuará en Deportivo Pasto.

Por otro lado, el guardameta uruguayo Washington Aguerre regresaría a su país para jugar en Peñarol.

El mediocampista Jaime Alvarado contaría con ofertas para dejar Medellín y según dio a conocer el periodista Juan Felipe Cadavid, podría sumarse al Deportivo Cali o al Once Caldas.

Juan Arizala, lateral que disputó la Copa del Mundo sub 20, ya fue transferido al AC Milan de Italia.

Finalmente, al delantero Ménder García se le termina su contrato el 31 de diciembre de 2025 y se analiza su renovación.