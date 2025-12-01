A qué hora y cómo VER EN VIVO Medellín vs. América, Liga BetPlay HOY 1 de diciembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Independiente Medellín vs. América de Cali

El partido de la fecha 4 de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este lunes 1 de diciembre a partir de las 8:00 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

EN VIVO: Independiente Medellín vs. América de Cali

En México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirán el compromiso para los Estados Unidos; de igual manera, se podrá ver el partido de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 20:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:00 horas

ET Estados Unidos: 20:00 horas

PT Estados Unidos: 17:00 horas.