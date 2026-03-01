Medellín Vs Bucaramanga EN VIVO hoy 28 de febrero: fecha 9 Liga BetPlay

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado 28 de febrero a Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot en partido válido por la fecha 9 de la Liga BetPlay.

El equipo antioqueño afronta el compromiso con aire en la camiseta, después de haber clasificado a la tercera ronda previa de la Copa Conmebol Libertadores.

Sin embargo, los dirigidos por Alejandro Restrepo sufrieron en las últimas horas la baja del mediocampista Léider Berrio, quien sufrió una delicada lesión de rodilla que le impedirá jugar por el resto de la temporada.

Por otro lado, Atlético Bucaramanga visita a Medellín con el objetivo de volver al triunfo en la Liga BetPlay, ya que no gana desde hace tres compromisos, en los que además, no ha marcado gol.

Los leopardos reservarán algunos jugadores, teniendo en cuenta que el jueves 5 de marzo se medirán con América de Cali en el partido único por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

Medellín Vs Bucaramanga EN VIVO hoy 28 de febrero, hora y cómo VER la Liga BetPlay

El partido entre Deportivo Independiente Medellín contra Atlético Bucaramanga por la fecha 9 de la Liga BetPlay se disputa este sábado 28 de febrero a partir de las 8:30 de la noche.

El duelo se puede VER EN VIVO por Win Sports +.