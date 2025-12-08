Junior e Independiente Medellín se medirán en la última fecha de su grupo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, ambos equipos llegan con intenciones, lo que hará que el partido sea realmente importante.

Junior necesita no perder para meterse en la final, mientras que el DIM necesita ganar para asegurarse copa Libertadores el próximo año.

Hora y canal para ver el partido

El partido entre Medellín y Junior se jugará hoy 8 de diciembre a partir de las 5:15p.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Win Play y Win Sports+.