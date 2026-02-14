Medellín Vs Pereira EN VIVO: Liga BetPlay fecha 7, hora y cómo ver

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado 14 de febrero a Deportivo Pereira en el estadio Atanasio Girardot en partido válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay.

El equipo poderoso afronta el compromiso con el objetivo de seguir recuperando terreno en el certamen, luego de un pobre inicio.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo tratarán de conseguir su segunda victoria, después de haber vencido en su anterior encuentro a Cúcuta Deportivo.

Medellín se ubica en la posición 16 con solo cinco puntos.

Por otro lado, Deportivo Pereira registra dos unidades en el puesto 18 de la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por Arturo Reyes no ha celebrado su primer triunfo en el campeonato, teniendo en cuenta algunos problemas en la inscripción de jugadores.

A pesar de mostrar buen rendimiento, el conjunto 'matecaña' se ha visto afectado por los malos resultados.

Medellín Vs Pereira EN VIVO: hora y cómo ver la Liga BetPlay

El partido entre Medellín contra Pereira por la fecha 7 de la Liga BetPlay se juega este sábado 14 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde.

El compromiso se puede ver EN VIVO por la señal de Win Sports + y también cuenta con transmisión ONLINE de Deportes RCN y La FM.