Mercado azul: Millonarios ya definió las posiciones que quiere reforzar

Millonarios comenzará oficialmente este miércoles los trabajos de pretemporada con la mirada puesta en el segundo semestre de 2026, un periodo en el que el conjunto embajador buscará fortalecer su plantilla para volver a ser protagonista en la Liga y los desafíos que afrontará durante la segunda parte del año.

De acuerdo con la información revelada por el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, este martes los jugadores fueron citados para la realización de los respectivos exámenes médicos, mientras que la jornada de entrenamiento marcará el inicio formal de la preparación bajo las órdenes del cuerpo técnico.

¿Millonarios renovará a Falcao? Se espera comunicado oficial

Además de la puesta a punto física, uno de los temas que concentra la atención de la afición es la situación contractual de varios futbolistas. Según lo informado, durante esta semana el club deberá oficializar las renovaciones de Radamel Falcao García, Diego Novoa, Alex Castro, Jhoan Hernández Cabezas Hurtado y Mackalister Silva, movimientos considerados claves para mantener la base del plantel.

Sin embargo, la principal expectativa está en el mercado de fichajes. La dirigencia azul ya trabaja en la incorporación de cinco refuerzos para potenciar diferentes líneas del equipo. Las prioridades pasan por la llegada de un arquero, un defensor central, un lateral, un volante y un extremo, posiciones en las que Millonarios considera necesario sumar competencia y alternativas.

La intención es que los nuevos jugadores puedan integrarse lo antes posible a la pretemporada para adaptarse a la idea de juego y construir una nómina más equilibrada de cara a los retos que se aproximan.

La ambiciosa lista de refuerzos que prepara Millonarios para el segundo semestre

David Mackalister Silva vuelve a estar en el centro de la conversación del mercado de fichajes del fútbol colombiano. En las últimas horas surgió el rumor de una posible salida de Millonarios para unirse a Real Cartagena de cara al segundo semestre de 2026.

Una de las salidas que más ha causado polémica hasta el momento es la de Diego Novoa, un arquero de "odios y amores" por parte de los fanáticos, pero el cual ya no continuaría en el equipo. El contrato del portero de 37 años llega a su fin el 30 de junio de la presente temporada, pero Ariel Michaloutsos y Bustos no querrían continuar con él.