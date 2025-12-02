Millonarios busca refuerzos de peso, y tiene dos argentinos en carpeta

Millonarios comenzó a mover el mercado de fichajes con rapidez. Tras un 2025 que dejó frustración en la hinchada y fuertes cuestionamientos a la dirigencia, el club quiere darle un giro al proyecto deportivo para el primer semestre de 2026. La instrucción es, potenciar la plantilla, responder a las exigencias del técnico Hernán Torres y recuperar la confianza del público.

Millonarios libera cupos y apunta a dos fichajes extranjeros

La salida de Bruno Sávio y Juan Pablo Vargas abrió dos cupos valiosos de jugadores extranjeros. Con ello, Millonarios tiene vía libre para buscar refuerzos de peso que marquen diferencia inmediata.

En las últimas horas se conoció que el club ya tiene definidos dos perfiles concretos en el mercado internacional:

Un volante interior argentino que pueda darle al equipo mayor claridad en la construcción de juego. La idea es sumar alguien con buen pie, ritmo y capacidad para conectar líneas en un mediocampo que perdió influencia durante el 2025.

Un delantero argentino, prioridad absoluta para el cuerpo técnico, que pueda competir por el puesto con Leonardo Castro y elevar la cuota goleadora del equipo.

Este último movimiento también depende de la situación médica de Santiago Giordana. El club espera conocer la gravedad exacta de su lesión para determinar si podrá prescindir de él en 2026. Si no es posible su salida, la dirigencia evaluará un atacante de características distintas, incluso extranjero, que complemente lo que ya hay en plantilla.

Cambios necesarios para un nuevo proyecto

Millonarios sabe que no puede fallar en este mercado. La presión acumulada tras un año de bajo rendimiento obliga a tomar decisiones rápidas y certeras. Por eso, además de depurar la plantilla, el club busca refuerzos que lleguen a competir de inmediato por un lugar en el once y le den un salto de calidad al equipo.

Fichajes para recuperar la ilusión

Con dos cupos extranjeros disponibles y un proyecto bajo revisión, Millonarios prepara movimientos fuertes de cara a 2026. El objetivo es reforzar el mediocampo, sumar un delantero de jerarquía y, sobre todo, reconstruir el vínculo con una hinchada que exige un equipo protagonista. El mercado apenas empieza, pero en Bogotá ya se toman decisiones de peso.