Millonarios dominó y se quedó con los tres puntos: 2-0 ante Pasto

Millonarios hizo valer su condición de local y derrotó 2-0 al Deportivo Pasto en un partido en el que tuvo el control durante buena parte del compromiso, generó numerosas ocasiones de gol y encontró en Andrés Llinás y Leonardo Castro a los autores de los tantos que sentenciaron la victoria.

Desde el comienzo, el conjunto dirigido por el equipo bogotano mostró una clara vocación ofensiva. Francisco Chaverra, Mateo García y Sebastián Valencia fueron algunas de las principales cartas en ataque, mientras el arquero Ederson Cabezas comenzaba a convertirse en protagonista para mantener al Pasto en partido.

¡Partidazo en El Campín! Millonarios venció 2-0 al Pasto con gran actuación

El primer gol llegó al minuto 25. Después de varios intentos y tiros de esquina, Chaverra ejecutó un cobro desde el costado y Andrés Llinás apareció en el centro del área para conectar un cabezazo que terminó junto al palo izquierdo.

Millonarios pudo aumentar la diferencia antes del descanso. Rodrigo Contreras fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penalti. Leonardo Castro asumió la responsabilidad, pero Cabezas adivinó la dirección y detuvo el lanzamiento que buscaba la escuadra izquierda.

La atajada mantuvo al Pasto con posibilidades, mientras Millonarios se marchó al entretiempo con una ventaja mínima.

¡Victoria azul! Millonarios derrotó 2-0 al Pasto en El Campín

En el complemento, el equipo local continuó buscando el segundo. Pasto intentó reaccionar y tuvo algunas aproximaciones, pero no consiguió generar el mismo peligro que su rival.

La revancha de Castro llegó al minuto 63. Rodrigo Contreras recibió el balón y asistió al delantero, quien definió con la derecha desde el centro del área para vencer esta vez a Cabezas y establecer el 2-0.

El tanto representó una respuesta inmediata después del penalti desperdiciado y terminó consolidando una actuación importante del atacante.

Millonarios fue superior y venció 2-0 al Pasto: Llinás y Castro sellaron el triunfo

Con la ventaja, Millonarios administró el resultado y realizó varias modificaciones para refrescar el equipo. Ingresaron Daniel Ruiz, Sebastián Viveros, Andrey Estupiñán, Danovis Banguero y David Silva, mientras Pasto también buscó alternativas para descontar.

En los minutos finales, el conjunto bogotano mantuvo el control y todavía tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, aunque no logró marcar un tercer tanto.

El pitazo final confirmó un triunfo 2-0 para Millonarios, que fue superior en generación ofensiva y encontró la contundencia necesaria para quedarse con los tres puntos ante un Pasto que tuvo en Cabezas a una de sus figuras.