Millonarios está de fiesta: el gigante azul celebra 80 años de historia

Millonarios conmemora este 18 de junio sus 80 años de historia como una de las instituciones más emblemáticas del fútbol colombiano. Sin embargo, el aniversario encuentra al club bogotano en medio de un proceso de renovación deportiva que ya comenzó a reflejarse con los primeros movimientos oficiales de su plantilla para el segundo semestre de 2026.

En la víspera de su cumpleaños, el conjunto embajador confirmó la salida de cuatro jugadores que no continuarán formando parte del proyecto: el arquero Diego Novoa, el volante Alex Castro, el delantero Jorge Cabezas Hurtado y el lateral Nicolás Giraldo. A través de sus canales oficiales, la institución informó la desvinculación de los futbolistas y agradeció sus servicios durante el tiempo que vistieron la camiseta azul.

Histórico aniversario de Millonarios coincide con el inicio de una nueva era

Las bajas representan el inicio de una reorganización que busca redefinir el rumbo deportivo del equipo tras la primera parte de la temporada.

Aunque estos son los primeros nombres confirmados, en el entorno del club se espera que en los próximos días se anuncien nuevas salidas.

La fecha especial también ha servido para recordar la dimensión histórica de Millonarios dentro del balompié nacional. Fundado en 1946, el club se ha consolidado como uno de los más importantes y tradicionales del país, construyendo una identidad basada en el protagonismo deportivo y el respaldo de una de las aficiones más numerosas de Colombia.

Millonarios cumple 80 años en medio de una revolución que ya comenzó

Con 16 títulos de liga, tres Copas Colombia, dos Superligas y una Copa Merconorte en sus vitrinas, el equipo capitalino ha sido protagonista de algunas de las páginas más importantes del fútbol colombiano y ha representado al país en múltiples escenarios internacionales.

Tanto la División Mayor del Fútbol Colombiano como la Federación Colombiana de Fútbol se sumaron a la celebración. Desde la FCF destacaron que Millonarios es “uno de los clubes más tradicionales de nuestro país” y expresaron su deseo de que continúe aportando al crecimiento del deporte nacional.

Mientras los aficionados celebran ocho décadas de historia, la dirigencia trabaja en la construcción de un nuevo proyecto deportivo. El aniversario llega así entre la nostalgia por el pasado glorioso y la expectativa por el futuro que comenzará a tomar forma en las próximas semanas.