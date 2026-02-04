Millonarios: la condición que puso Bustos para cerrar un último fichaje

Fabián Bustos dejó clara su postura frente al mercado de fichajes en su presentación oficial como nuevo director técnico de Millonarios, condicionando la llegada de refuerzos a una necesidad puntual y a la jerarquía del posible incorporado.

Bustos fue claro sobre los fichajes para Millonarios

Aunque el club cuenta con un cupo disponible en la plantilla, hasta el momento no se ha confirmado ningún refuerzo, situación sobre la que Bustos fue directo en rueda de prensa. “Si hay un jugador importante, contaremos con él; si no, estamos conformes con el plantel que hay”.

El técnico argentino agregó que, en caso de concretarse una llegada, lo ideal es que se trate de un futbolista que conozca el medio, entendiendo la exigencia del fútbol colombiano y la necesidad de adaptación inmediata en un equipo que compite por objetivos altos.

Millonarios contratará un '10'

Actualmente, Millonarios tiene libre el dorsal ‘10’ y un cupo para inscribir jugadores, lo que en las últimas semanas abrió el rumor del regreso de Daniel Ruiz, quien milita en el CSKA de Moscú. Sin embargo, dicha opción no se ha concretado y, por ahora, no han vuelto a sonar otros nombres.

Otras declaraciones de Bustos en su presentación en Millonarios

Más allá del mercado, Bustos se refirió a las variantes tácticas que puede manejar el equipo, asegurando que “el equipo tiene la capacidad para jugar con línea de tres o línea de cuatro”, algo que le permitirá ajustar el esquema según el rival y el momento del partido.

En cuanto al frente de ataque, el entrenador destacó que Millonarios cuenta con alternativas suficientes, señalando que “tenemos cuatro jugadores fuertes para jugar en el área”, lo que refuerza su idea de no apresurarse en la búsqueda de un nuevo delantero.

Bustos también fue claro sobre la exigencia de resultados y el análisis del rendimiento reciente del equipo. “Los procesos en el fútbol siempre dependen de los resultados”, afirmó, y al referirse a los últimos partidos agregó: “Creo que en la parte que se jugó el domingo fue mejor Millonarios, ya el lunes Medellín hizo un mejor trabajo”.

El nuevo DT confesó que dirigir en el país era un objetivo personal. “Siempre quise venir a dirigir a Colombia, antes estuve cerca”, dijo, destacando además que “en Colombia hay siete u ocho equipos grandes o representativos”, lo que eleva el nivel de competencia.

Bustos considera que Gamero mereció un título más con Millonarios

Finalmente, Bustos dejó ver su identidad futbolística y respaldó el proceso anterior. “No me gusta que me hagan goles”, sentenció, y agregó que “fue injusto que el equipo de Alberto Gamero no haya ganado más títulos”, reconociendo el trabajo de su antecesor mientras empieza a marcar su propio camino en Millonarios.