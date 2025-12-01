Millonarios liberó otro cupo extranjero: Se llegó a un acuerdo

Millonarios ya empezó su pretemporada pensando en lo que será el 2026 y en medio del regreso a los entrenamientos se conoció la noticia de que habría logrado liberar otro cupo de extranjero después de haber llegado a un acuerdo con el jugador para rescindir su contrato y así dejarlo libre para que busque club, todo indica que irá a México.

Juan Pablo Vargas no es más jugador del embajador

El defensor central costarricense habría rescindido su contrato con Millonarios pensando en darle la oportunidad al equipo de tener un cupo más de extranjeros, ante la floja temporada que había tenido y las pocas ofertas de salida que le presentaban al conjunto embajador, el jugador habría decidido llegar a un acuerdo que los beneficiara a ambos, una salida acordada en la que Millonarios ganaría por quedar con su cupo y el jugador ganaría porque para él era más fácil encontrar club siendo jugador libre.

Juan Pablo Vargas fue uno de los jugadores más importantes para el equipo azul mientras estuvo Alberto Gamero al mando del equipo, llegó en 2019 y logró hacerse con un puesto y ser la pareja ideal junto a Andrés Llinás, una dupla que dio mucho de que hablar y que por mucho tiempo fue una sino la mejor dupla de centrales de la Liga BetPlay. Se despide de Millos con dos títulos, uno de Copa y una de Liga.

Ahora Millonarios a buscar extranjeros

Con las salidas de Vargas y Savio Millonarios liberó dos de los cupos de extranjero del FPC, por lo que se espera que ahora salgan a buscar jugadores que no sean colombianos, en época de mercado hay mucho humo y por ahora los únicos nombres de jugadores extranjeros que han sonado son ideas bastante descabelladas pensando en la economía del equipo.

Alex Luna un jugador joven de argentina que apodan como el "Messi de Independiente" sonó con fuerza pero su alto valor lo descarta y el otro fue Gustavo Peredo, goleador colombiano que no terminó de convencer en el equipo azul.