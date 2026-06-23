Millonarios mueve fichas: los nuevos nombres que se suman al equipo profesional

Millonarios comenzó la preparación para el segundo semestre de 2026 con la mirada puesta en la reconstrucción deportiva tras una campaña que dejó más frustraciones que alegrías.

El conjunto embajador no logró clasificar a las semifinales de la Liga BetPlay y también quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, resultados que obligaron al club a replantear su proyecto deportivo.

Al frente de esta nueva etapa se encuentra el técnico argentino Fabián Bustos, quien asumió el cargo en el arranque del campeonato pasado en reemplazo de Hernán Torres y ahora lidera la planificación para devolver al equipo a los primeros planos del fútbol colombiano y continental.

Millonarios apuesta por su cantera para el nuevo semestre bajo el mando de Fabián Bustos

Mientras la directiva evalúa movimientos en el mercado de fichajes, una de las principales novedades de la pretemporada ha sido la masiva presencia de futbolistas provenientes de las divisiones menores.

El cuerpo técnico decidió incluir a varios talentos de la cantera en los trabajos del plantel profesional, brindándoles la oportunidad de mostrar sus condiciones y continuar su proceso de formación junto a los jugadores de experiencia.

Los juveniles Romario Espín, Criss Macías, Sebastián Mosquera, Cristian Uparela, Yeiner Romero, David Rodríguez e Iván Díaz hacen parte del grupo que trabaja bajo las órdenes de Bustos durante esta etapa de preparación.

Sorpresa en Millonarios: estas son las caras nuevas que tendrá Fabián Bustos

A ellos se suma Darwin Cortés, quien regresó a la institución después de su paso por el fútbol portugués y buscará ganarse un lugar dentro de la plantilla principal.

La apuesta por los jóvenes refleja una de las líneas estratégicas que pretende fortalecer Millonarios de cara al futuro. El club considera que el desarrollo de su cantera sigue siendo un pilar fundamental para consolidar un proyecto sostenible y competitivo.

Con la pretemporada en marcha, Bustos comienza a delinear el equipo que afrontará los desafíos del segundo semestre, con la misión de recuperar protagonismo en la Liga BetPlay.