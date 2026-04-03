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Millonarios perdió con Jaguares y puso en riesgo su lugar en los ocho de la Liga BetPlay

Millonarios quedó con 21 puntos, mientras que Jaguares llegó a 14 unidades en la Liga BetPlay.
Daniel Zabala
Millonarios perdió con Jaguares en la fecha 15 de la Liga BetPlay
Millonarios perdió con Jaguares en la fecha 15 de la Liga BetPlay // Foto de Millonarios
Liga Betplay 2026
Apertura - Fecha 15
Jaguares de Córdoba Jaguares de Córdoba
Finalizado
1 - 0
Millonarios Millonarios
Estadísticas del partido

Millonarios puso en riesgo su lugar en el grupo de los ocho al perder este jueves 2 de abril en condición de visita frente a Jaguares de Córdoba.

Yairo Moreno marcó, desde el punto penal, el único gol del partido válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay.

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Jaguares sorprendió

En el primer tiempo, Jaguares sorprendió a Millonarios con juego rápido y directo en el que Cristian Marcelo 'jopito' Álvarez fue determinante al controlar el partido y generar las acciones ofensivas de los de Montería.

Por otro lado, los 'embajadores' trataron de aproximarse con David Mackalister Silva y Rodrigo Contreras como los jugadores más peligrosos.

Millonarios pudo abrir el marcador con Contreras, quien desperdició una opción clara, luego de recibir un pase de Silva.

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El delantero argentino trató de dejar en el camino dentro del área al guardameta Franklin Mosquera de Jaguares, pero el cancerbero demostró mayor agilidad.

Jaguares ganó en el segundo tiempo

En la segunda mitad, Jaguares aprovechó la única opción clara para anotar que tuvo.

La acción se registró en el minuto 50, después de que Andrés Llinás derribara dentro del área a Cristian Álvarez.

Yairo Moreno se encargó de ejecutar y convertir el cobro.

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Después del gol de Jaguares, Millonarios se adueñó del balón y buscó la igualdad, pero sin éxito.

Los embajadores, a pesar de controlar el esférico y acercarse al pórtico rival no pudieron rematar con riesgo.

Con este resultado, Millonarios quedó con 21 puntos, mientras que Jaguares llegó a 14 unidades.

En la próxima fecha, los 'embajadores' enfrentarán a Tolima y los de Montería chocarán con Atlético Nacional.

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Millonarios Jaguares Liga Betplay Fútbol Colombiano Yairo Moreno Deporte Colombiano Federación Colombiana de Fútbol Dimayor

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