Millonarios rescinde contrato: el jugador firmaría con equipo en el exterior

Millonarios está cerca de confirmar una nueva baja en su plantilla para el segundo semestre de 2026. El defensor uruguayo Edgar Elizalde rescindirá su contrato con el conjunto embajador y continuará su carrera en Defensor Sporting, equipo que dirige Mauricio Larriera, entrenador con el que ya compartió una exitosa etapa en Peñarol.

La información fue revelada por el periodista Alexis Rodríguez, quien aseguró que la desvinculación del zaguero se concretará en las próximas horas y no representará un costo para el club bogotano.

Mientras Elizalde prepara su regreso al fútbol uruguayo para reencontrarse con Mauricio Larriera, en Millonarios se acelera la búsqueda de un nuevo defensor central que refuerce al equipo de cara a los retos de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay durante el segundo semestre de la temporada.

Edgar Elizalde rescindirá su contrato con Millonarios y está a un paso de regresar al fútbol uruguayo

“Millonarios- Edgar Elizalde firmará hoy la rescisión de su contrato sin cargo. El central entendió que no iba a jugar tras una charla con el DT. Apareció Defensor Sporting, dirigido por Mauricio Larriera, quien lo conoce y salió campeón con él en Peñarol”, informó el comunicador.

La noticia confirma una posibilidad que ya había tomado fuerza durante los últimos días, cuando desde Argentina y Uruguay se conoció el interés de Defensor Sporting por incorporar al defensor de 30 años.

Con la salida de Elizalde, Millonarios no solo pierde una alternativa en la zaga central, sino que también libera un cupo de extranjero, situación que podría facilitar la llegada de un nuevo refuerzo para esa posición.

Desde hace varias semanas, el cuerpo técnico y la dirigencia vienen analizando opciones para fortalecer la defensa. Incluso, antes de conocerse la inminente salida del uruguayo, el club ya había realizado consultas por jugadores como Jean Pestaña, de Junior, y Steven Barreiro, aunque las condiciones económicas de ambas negociaciones complicaron cualquier avance.

Ahora, con la rescisión prácticamente definida, el panorama cambia para el conjunto azul. La liberación del cupo internacional le permitirá explorar el mercado extranjero en busca de un zaguero que se ajuste a las necesidades del equipo.