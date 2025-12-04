Millonarios y Deportivo Cali empiezan a mover el mercado de fichajes pensando en lo que será la Liga BetPlay 2026. Ambos equipos necesitan tener un gran año después de un 2025 decepcionante para las dos instituciones, el conjunto embajador ilusionó en el primer semestre estando muy cerca de la final para después vivir una de sus peores temporadas en el segundo semestre, mientras que el conjunto caleño tuvo que remar de atrás para escaparle al descenso, cosa que finalmente logró pero en ninguno de los dos semestres se metió al grupo de los ocho.

Millonarios y Cali quieren pescar en Llaneros

Según informa Mariano Olsen, ambos equipos están en búsqueda de un extremo zurdo que se destacó en este segundo semestre con Llaneros, con 3 goles y 5 asistencias fue uno de los mejores jugadores del torneo para su equipo y ahora busca una salida a un equipo más grande y ya tendría dos pretendientes.

Julián Angulo es el jugador que se pelean los dos equipos del clásico añejo, por ahora todo parece indicar que Millonarios tiene las conversaciones más adelantadas, pero tanto Cali como Bucaramanga esperan que la negociación se caiga para entrar a la puja por el jugador.









Sería el tercer fichaje de Millos y suenan dos bombas para el Cali

Millonarios cerraría su tercera contratación, Carlos Darwin Quintero, ya entrenando con el equipo, Mateo García a punto de llegar y ahora Julián Angulo, un mercado movido para los dirigidos por Hernán Torres que definitivamente necesitan replantear y reforzar su plantilla para dejar atrás esta temporada.

Por su parte el Deportivo Cali también piensa en varios refuerzos para Alberto Gamero, por ahora no hay nada confirmado pero se dice que el equipo estaría buscando a Juan Dinenno y a Emerson Rivaldo Rodríguez, dos jugadores que serían una bomba para el mercado de traspasos en el FPC.



