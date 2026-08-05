Millonarios sorprende y oficializa fichaje extranjero: ya superó los exámenes médicos

Millonarios confirmó oficialmente la incorporación del brasileño Leonai Souza de Almeida, quien se convirtió en nuevo jugador del conjunto bogotano después de completar satisfactoriamente los exámenes médicos y el proceso de documentación requerido para cerrar su llegada.

El mediocampista, nacido el 28 de abril de 1995 en Pontal, Brasil, llega al fútbol colombiano con una trayectoria desarrollada principalmente en Sudamérica y con el respaldo de haber trabajado anteriormente bajo las órdenes de Fabián Bustos, actual entrenador de Millonarios.

Souza comenzó su carrera profesional en Brasil, pero posteriormente encontró continuidad en el fútbol internacional. Entre sus principales experiencias aparecen sus pasos por Plaza Colonia de Uruguay y Barcelona Sporting Club de Ecuador, club con el que disputó más de 100 partidos oficiales.

¡Es oficial! Millonarios confirma nuevo refuerzo y hay expectativa entre los hinchas

Precisamente durante su etapa en el conjunto ecuatoriano coincidió con Bustos, una relación profesional que ahora vuelve a encontrarse en Bogotá. El técnico argentino conoce de primera mano las características del jugador y podrá contar con una alternativa para fortalecer una de las zonas importantes de su estructura.

Millonarios describió a Leonai como un volante de equilibrio, una posición en la que su fortaleza física y capacidad para recuperar el balón pueden convertirse en herramientas importantes.

El brasileño también se caracteriza por la intensidad en la marca y el criterio para distribuir la pelota, cualidades que le han permitido construir una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano.

Millonarios oficializa a Leonai Souza y suma un nuevo refuerzo para el mediocampo

Su llegada hace parte del proceso de renovación y fortalecimiento de la plantilla azul, que busca tener mayores alternativas para afrontar la Liga BetPlay y los objetivos planteados para la temporada.

La contratación también refuerza la idea de Bustos de contar con un equipo competitivo en todas sus líneas. El entrenador ya había destacado el trabajo realizado durante el mercado de fichajes y la llegada de jugadores en posiciones que consideraba necesarias.

Con los trámites administrativos y médicos superados, Leonai Souza ya es oficialmente jugador de Millonarios. Ahora comenzará su adaptación al fútbol colombiano y al grupo dirigido por Bustos, quien tendrá nuevamente bajo sus órdenes a un futbolista que ya conoce su metodología de trabajo.

“¡Bienvenido a Millonarios, Leonai!”, fue el mensaje con el que el club confirmó la incorporación del mediocampista brasileño, quien se convierte en una nueva pieza para el proyecto deportivo del conjunto capitalino.