Millonarios FC afronta su compromiso ante Fortaleza CEIF por la Liga BetPlay 2026-I con una baja sensible: la ausencia de Radamel Falcao García, quien no fue incluido en la convocatoria debido a la lesión que lo ha marginado en las últimas jornadas.

Millonarios vs. Fortaleza | EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto y goles - fecha 14

El delantero samario continúa en proceso de recuperación, mientras el equipo dirigido por Fabián Bustos intenta sostener su buen momento en el campeonato. La falta del ‘Tigre’ ha obligado al cuerpo técnico a ajustar el esquema ofensivo, buscando alternativas que mantengan la eficacia en ataque sin su principal referente en el área.

Aunque existía expectativa por su posible regreso frente a Fortaleza, finalmente el atacante no logró superar las molestias físicas a tiempo. Esta situación ha generado incertidumbre entre los aficionados ‘embajadores’, que esperan su pronta reaparición en un tramo clave de la temporada.

El calendario inmediato presenta un nuevo desafío para Millonarios, que visitará a Jaguares en Montería. Sin embargo, las condiciones del terreno de juego podrían llevar al cuerpo técnico a ser cauteloso y evitar riesgos innecesarios con el goleador. Por ello, el posible retorno de Falcao apunta al duelo frente a Deportes Tolima en El Campín, escenario ideal para que recupere ritmo competitivo con el respaldo de la hinchada.

Más allá del frente local, el conjunto capitalino también tiene la mirada puesta en su participación internacional. Millonarios se alista para debutar en la Copa Sudamericana ante O’Higgins, un compromiso en el que la experiencia de Falcao podría resultar determinante.