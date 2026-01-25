Millonarios vs Junior EN VIVO, 25 de enero: hora y canal Liga BetPlay

Un duelo de equipos necesitados se vivirá en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I. Un clásico entre Millonarios y el Junior de Barranquilla, en el que nadie puede empatar. En el caso de los bogotanos, se ha hablado bastante acerca del futuro del entrenador Hernán Torres, y hasta se jugó bastante con su posible salida después de haber perdido ante Atlético Bucaramanga.

Vea también: Millonarios confirmó nuevo arquero para el 2026: fue convocado vs Junior

Mientras tanto, en el Junior de Barranquilla, actual campeón del Fútbol Profesional Colombiano el 2026 no arrancó de la mejor forma. En el primer partido del año empataron con Santa Fe en la Superliga, cayeron frente al Deportes Tolima y luego perdieron el primer título frente a los cardenales con una derrota categórica de 3-0.

El nombre de Alfredo Arias también ha estado en discusión con el cargo, pese a que no tomarían decisiones prematuras, especialmente con miras a la Copa Libertadores, si no levanta el rendimiento, podría haber cambios en la dirección técnica.

Para este compromiso, Millonarios no podrá tener en cuenta a Guillermo De Amores por una lesión muscular en el soleo. En su lugar entró David Rodríguez, arquero juvenil que fue convocado. Además, tampoco podrá estar Radamel Falcao García ni Leonardo Castro, ambos por sanciones.

Junior tendrá a disposición a Luis Fernando Muriel que espera tener un impacto grande en Bogotá para regresar a una victoria en el balompié colombiano. Sería la primera del 2026 para los atlanticenses.

Le puede interesar: David González hizo una exigencia al América: “Es una obligación”

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE MILLONARIOS VS JUNIOR DE BARRANQUILLA ESTE DOMINGO 25 DE ENERO POR LA FECHA 2 DE LA LIGA BETPLAY 2026-I

El partido entre Millonarios vs Junior de Barranquilla en el Estadio El Campín de Bogotá arrancará a partir de las 6:10 de la tarde en horario de Colombia. Además, tendrá señal por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO MILLONARIOS VS JUNIOR DE BARRANQUILLA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:10 P.M.

México: 5:10 P.M.

Lea también: Leonel estalló y se quejó del Bello Horizonte: “Este potrero debe acabarse”

Bolivia y Venezuela: 7:10 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:10 P.M.