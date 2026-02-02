Millonarios Vs. Medellín EN VIVO fecha 4 Liga BetPlay: se reanuda el partido suspendido

Millonarios y Deportivo Independiente Medellín se enfrentan este lunes 2 de febrero en el estadio El Campín de Bogotá en la reanudación del juego válido por la fecha 4 de la Liga BetPlay, que tuvo que suspenderse por la fuerte lluvia que cayó en a noche del domingo 1 de febrero.

Al momento en el que el árbitro Carlos Márquez tomó la decisión de detener el compromiso, el marcador estaba empatado 0-0.

Este lunes, el encuentro se reanudará a falta de 40 minutos para el pitazo final.

Millonarios quiere ganar

Millonarios recibe a Medellín con la obligación de ganar, teniendo en cuenta que registra derrotas ante Atlético Bucaramanga, Junior y Deportivo Pasto en las primeras jornadas del certamen.

Adicionalmente, el conjunto 'embajador' tratará de recomponer su camino con el argentino Fabián Bustos, quien fue nombrado como nuevo director técnico en reemplazo de Hernán Torres.

Medellín no convence

Por el lado de Deportivo Independiente Medellín, el conjunto poderoso tampoco ha tenido el mejor inicio de temporada al contabilizar un punto de nueve posibles.

Los antioqueños intentarán sacudirse de los malos resultados de cara a la participación en Copa Libertadores.

Millonarios Vs Medellín: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay

El partido entre Millonarios contra Medellín por la fecha 4 de la Liga BetPlay se reanuda este lunes 2 de febrero a partir de las 3:00 de la tarde en el estadio El Campín.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports+.