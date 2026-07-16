Millonarios ya eligió a sus candidatos: ¿se concreta una salida clave en defensa?

Millonarios podría afrontar un nuevo movimiento en el mercado de fichajes. Aunque el defensor uruguayo Edgar Elizalde continúa vinculado al equipo, en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que regrese al fútbol de su país para vestir la camiseta de Defensor Sporting, una operación que obligaría al conjunto embajador a acelerar la búsqueda de un nuevo zaguero central.

La información fue revelada por el periodista Guillermo Arango, de Planeta Fútbol, quien aseguró que las negociaciones entre el jugador y el club uruguayo están bastante avanzadas.

La decisión final dependerá de si se concreta la transferencia de Elizalde a Defensor Sporting y de las posibilidades que ofrezca el mercado en los próximos días.

Millonarios ya tendría alternativas si sale Edgar Elizalde: dos nombres aparecen en el radar

"Hay una posibilidad que se ha intensificado en las últimas horas y es que Elizalde pueda salir de Millonarios. Edgar Elizalde es pretendido por Defensor Sporting de Uruguay", señaló el comunicador.

Arango agregó que el acuerdo entre el futbolista y el equipo charrúa ya estaría encaminado: "Entre el club y el futbolista ya está todo acordado. Fue uno de los pedidos de Mauricio Larriera. Resta la firma con Millonarios de Bogotá para cerrar la operación", explicó.

Ante este panorama, en el cuadro capitalino ya analizan diferentes alternativas para reforzar la defensa. Según el periodista, la salida del uruguayo abriría incluso la posibilidad de contratar a un defensor extranjero.

"En Millonarios no ven con malos ojos la salida de Elizalde, ya que con eso podría traer un jugador extranjero en la posición de central porque Millonarios está buscando centrales", afirmó Arango.

Revelan el plan de Millonarios ante la inminente salida de uno de sus centrales

Sin embargo, antes de explorar el mercado internacional, el club consultó por varios defensores del fútbol colombiano. Entre ellos aparecen dos nombres con experiencia en la Liga BetPlay.

"Millonarios está buscando un central desde hace rato. Ha preguntado por Jean Pestaña, de Junior de Barranquilla. También preguntó por Steven Barreiro, pero los números son muy complicados de llegar", reveló el periodista.

El interés por ambos jugadores demuestra que la dirigencia embajadora ya trabajaba en alternativas incluso antes de que se fortaleciera la opción de salida de Elizalde. No obstante, las dificultades económicas para concretar esos fichajes podrían llevar al club a mirar otros mercados.

Mientras se define el futuro del defensor uruguayo, Millonarios mantiene abierta la búsqueda de un zaguero que fortalezca una zona clave para afrontar la Liga BetPlay y Copa Betplay.