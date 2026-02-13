Milton Casco no se guardó nada tras el penal errado de Morelos con Nacional

Atlético Nacional y Fortaleza fueron de los últimos protagonistas de la fecha 6 de la Liga BetPlay al enfrentarse en el Estadio Atanasio Girardot protagonizando una auténtica lluvia de goles por parte del equipo que comanda Diego Arias.

El 'verde paisa' hizo respetar su casa y goleó sin piedad a Fortaleza, dejando en el marcador final un contundente 4-1 en donde justamente participaron dos grandes figuras como lo son Alfredo Morelos y Milton Casco, protagonistas que anotaron gol, aunque por el lado del 'búfalo' el panorama no fue tan alentador, ya que terminó desperdiciando un penal.

Milton Casco tomó la vocería habló sobre Morelos

Al minuto 34, el delantero Alfredo Morelos rompió el cero con un gol vital que puso a los locales en ventaja justo antes del descanso. Esta anotación no solo encendió al público presente, sino que también representó un momento de catarsis para el 'búfalo', quien dedicó su tanto a la gente de su tierra natal afectada por recientes inundaciones.

Sin embargo, justo antes de esta primera anotación, recordando que marcó doblete, a Morelos le habían tapado un penal que pudo ser el de apertura y el que extendería su ventaja. Miguel Silva, el portero de 'fortica' fue el encargado de atajarle el cobro a Alfredo Morelos y de arruinarle una noche perfecta en la que se pudo llevar la pelota.

Lea también Dimayor reprogramó dos partidos de Atlético Nacional: fecha y hora

Es poco probable que Morelos erre un penal, pero en esta ocasión sucedió y los fanáticos, cuerpo técnico y hasta los propios jugadores le demostraron todo su apoyo, tal como lo hizo la icónica figura de River Plate, Milton Casco.

"Estábamos enfocados en lo que teníamos que hacer. Por suerte hicimos un buen partido, sacamos un gran resultado y debemos seguir de la misma manera, no hay que bajar. Estoy muy contento por Morelos, porque volvió a convertir y está bueno que cada uno de los que entra a jugar lo hace de la mejor manera y vamos a luchar hasta el final".

En otras noticias: Dimayor no publicará todos los audios del VAR

Casco también hizo su balance sobre la victoria ante Fortaleza

"El equipo en general hizo un partido muy bueno. Más allá de los nombres creo que todos somos importantes y al que le toca jugar lo hace de la mejor manera. Venimos laborando muy bien, en cada entrenamiento se ve que todos quieren jugar, después el entrenador es el que elige, pero todos estamos para sumar, al que le toca sabe que tiene que dar lo mejor".