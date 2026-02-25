¡Multa económica! Importante sanción de Dimayor a Fabián Sambueza

El empate sin goles entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-I dejó varias lecturas, pero una de las más llamativas fue la expulsión de Fabián Sambueza. Dimayor dio a conocer la sanción al jugador argentino que juega para los ‘leopardos’.

Fabián Sambueza: "La realidad es que le dije que era un cagón”

El compromiso tuvo como gran figura al arquero Pedro Gallese, determinante para sostener el arco en cero del conjunto vallecaucano, especialmente luego de quedarse con diez hombres tras la expulsión de Fernando Álvarez en el primer tiempo.

Sambueza, uno de los jugadores más influyentes del cuadro santandereano, también fue protagonista, pero por razones extradeportivas. En el tramo final del encuentro vio la tarjeta roja, una decisión que generó polémica y que el propio mediocampista se encargó de aclarar en zona mixta.

“Cometí un error que me sirve de aprendizaje. Le dije una palabra al árbitro que no se la tendría que haber dicho”, reconoció inicialmente el volante, visiblemente afectado por la situación. Posteriormente, fue más directo al admitir la expresión que derivó en su expulsión: “La realidad es que le dije que era un cagón”.

El argentino explicó que su reacción estuvo motivada por la frustración acumulada durante el partido, debido a reiteradas faltas que, según él, no fueron sancionadas. “Me pegan, me pegan y no me pitan, entonces llega un momento en que uno se enoja”, agregó.

Importante multa económica y sanción deportiva a Fabián Sambueza por lenguaje inapropiado

La dimayor dio a conocer la dura sanción al mediocampista, por emplear lenguaje ofensivo grosero u obsceno contra oficial de partido, en total fueron 3 fechas, 9ª, 10ª y 11ª; Medellín, Pereira e Internacional de Bogotá. Además, el referente del equipo bumangués también fue multado económicamente (5.252.715).

Finalmente, Sambueza asumió su responsabilidad y aseguró que trabajará en el control emocional: “Me dejé llevar por la rabia. Tocará mejorar esa parte. Los árbitros también son humanos y se pueden equivocar”.