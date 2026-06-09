Muriel lo soñó toda su vida y lo logró: campeón y goleador con Junior

La noche del bicampeonato de Junior en el estadio Atanasio Girardot tuvo un protagonista especial. Más allá del título conseguido por el conjunto barranquillero, Luis Fernando Muriel vivió una jornada que quedará grabada para siempre en su carrera profesional.

El delantero no solo levantó el trofeo de la Liga BetPlay 2026-I con el equipo del que es hincha, sino que además terminó la temporada como uno de los máximos referentes ofensivos y goleador del campeonato.

Tras la consagración, Muriel confesó que aún no terminaba de asimilar todo lo que había ocurrido desde su regreso al fútbol colombiano.

De hincha, a campeón: noche inolvidable de Luis Fernando Muriel

“Estoy en shock todavía, estoy en shock porque de verdad fue demasiado rápido. Creo que ni bien llegué, ni siquiera a ponerme bien físicamente y ya estoy celebrando el título. Estoy muy contento por cómo terminamos la temporada, por cómo terminé la temporada, por los goles, por este título, porque se me cumple un sueño”, expresó emocionado.

El atacante reconoció que desde hace años anhelaba vestir la camiseta rojiblanca y vivir una experiencia como la que protagonizó en Medellín: “Quería vestir la camiseta, yo siempre lo dije. Así sea estar 10 minutos dentro del campo y llegar a levantar esta copa, creo que es algo único, no tiene palabras”, afirmó.

Campeón, goleador e hincha: la noche perfecta de Luis Fernando Muriel

Muriel reveló además que la emoción lo desbordó en los minutos finales del encuentro, cuando empezó a sentir que el título estaba asegurado: “Boté todo, descargué todo. Creo que antes de que acabara el partido, en los últimos cuatro o cinco minutos, me agarró esa emoción y esa alegría que me hizo soltar todo en esos momentos”, comentó.

El delantero también destacó el valor adicional que tiene este campeonato por haber sido protagonista dentro del campo: “Creo que le da ese toque especial a la temporada y al título. Siendo goleador, siendo protagonista y ganarlo aquí en este estadio, que sabemos lo que significa, es una alegría única, es algo extra”, concluyó.