¡Otro aplazado! Nacional también se ve perjudicado por El Campín

Con el más reciente comunicado sobre la suspensión del fútbol en el estadio El Campín, varios equipos se ven perjudicados por la decisión que compromete seriamente con el fútbol colombiano. Las condiciones bajo las que Sencia tiene a la grama del escenario deportivo no permiten el desarrollo de los partidos Millonarios vs Pereira; Santa Fe Vs. Nacional y Fortaleza Vs América.

En vista de esta determinación el equipo antioqueño Atlético Nacional, también se ve perjudicado por la decisión que acapara al escenario deportivo, el equipo antioqueño solo ha jugado un partido de la Liga y ya vamos cuatro jornadas, este miércoles cumplirá su encuentro contra América en el Atanasio Girardot.

El equipo antioqueño ya había sufrido dos partidos aplazados, uno contra Junior y uno contra Jaguares, ambos partidos se pospusieron, uno por la disponibilidad del escenario deportivo como local, y otro por el calendario con el amistoso internacional contra el Inter Miami.

A estos dos juegos se le suma una nueva jornada, para el próximo sábado 7 de febrero a las 6:20 estaba programada la visita del equipo antioqueño al ‘coloso de la 57’ para visitar al campeón de la Superliga, Independiente Santa Fe.

Estos emparejamientos pospuestos no permiten al equipo dirigido por Diego Arias sumar en la tabla de posiciones de la Liga Betplay, apenas suman tres puntos producto del triunfo de la fecha uno contra el Boyacá Chicó.

Este miércoles tiene un difícil reto contra América de Cali, el equipo no puede perder puntos y ante los partidos aplazados, se suma la incertidumbre de lo que pasará con el encuentro contra los cardenales.