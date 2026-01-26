¿Nacional busca estadio? Presidente responde cuestionamientos

Gran expectativa genera el tema de los conciertos en la capital de Antioquia, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, habló del tema. El dirigente se refirió a la posibilidad de cambiar el escenario deportivo para la Liga Betplay.

Lea también Elogios de Roberto Martínez a la Selección Colombia: análisis de Portugal

Luego de la fecha de aplazamiento, la segunda jornada en la que Nacional enfrentaba a Jaguares, se abrió la polémica por los diferentes encuentros que tendría que aplazar por cuenta del arrendamiento del escenario deportivo, el estadio Atanasio Girardot.

El 'Partido de la Historia', un amistoso que se llevará a cabo el 31 de enero en el Estadio Atanasio Girardot

Adicionalmente, Atlético Nacional enfrentará al Inter Miami en el denominado 'Partido de la Historia', un amistoso que se llevará a cabo el 31 de enero en el Estadio Atanasio Girardot, razón por la cual el duelo contra Junior del viernes también queda postergado.

Este compromiso internacional, que incluye la presencia de Lionel Messi en el equipo estadounidense, ha generado ajustes en el calendario del conjunto verdolaga, que ya había sufrido cambios en la fecha 2 debido a la indisponibilidad del estadio por conciertos, específicamente, por no poder utilizar las fechas 23, 24 y 25 de enero, por los conciertos de Bad Bunny.

"Nuestra prioridad es acomodar el calendario para poder jugar todos los partidos en el Atanasio"

Ante la pregunta de Pilar Velázquez, por la posible opción de buscar escenario, el presidente e Nacional respondió: “Nosotros esperamos no buscar estadio, el Atanasio siempre es el lugar donde el hincha merece ver a su equipo, nuestra prioridad es acomodar el calendario para poder jugar todos los partidos en el Atanasio": Sebastián Arango, dirigente de Nacional.

Lea también Técnico de Portugal estudia a Lucho: halagos para el guajiro

Finalmente, y ante las fechas confirmadas, el equipo se prepara ante la posibilidad de jugar fuera del estadio, el 28 de marzo está programado a Blessd. El 18 de abril está agendado el Grupo Firme. Por ahora la última fecha programada está para el 25 de abril, en un concierto de Ryan Castro.