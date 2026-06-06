Nacional busca una remontada histórica: 44.000 hinchas creen en la hazaña

Atlético Nacional está contra las cuerdas, pero no se rinde. Tampoco lo hace su gente. A pesar del duro golpe recibido en Barranquilla, donde Junior se impuso 3-0 en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay, el pueblo verdolaga responde con un mensaje de fe que retumba en Medellín y alimenta la ilusión de una noche histórica en el Atanasio Girardot.

En una iniciativa inédita, el club les dio a sus aficionados la posibilidad de devolver su boleta si consideraban que la remontada era imposible. Era una invitación a decidir entre la duda y la esperanza. La respuesta fue contundente: de las 44.000 entradas vendidas, apenas 76 fueron devueltas.

Más que una cifra, el dato representa una declaración de principios. Son 44.000 personas dispuestas a creer cuando el panorama parece adverso, 44.000 voces preparadas para empujar a un equipo que necesita una gesta para levantar el trofeo.

Nacional deberá marcar tres goles para igualar la serie y forzar los penales. Si consigue una diferencia de cuatro tantos, se consagrará campeón de manera directa. La tarea luce compleja, pero en el fútbol las grandes historias suelen escribirse precisamente cuando todo parece perdido.

El respaldo de la afición se ha convertido en el principal combustible para el equipo. Incluso antes del partido decisivo, el club abrirá las puertas de uno de sus entrenamientos para que los hinchas acompañen al plantel y refuercen el vínculo entre la tribuna y los jugadores.

El lunes, cuando ruede el balón en el Atanasio, Nacional no estará solo. Detrás de cada pase, cada carrera y cada intento de gol habrá 44.000 creyentes aferrados a una misma ilusión: convertir lo imposible en una nueva página dorada de la historia verdolaga.

Primer fichaje que tendría Atlético Nacional

Pese a que todavía no ha terminado el primer semestre, ya se está empezando a prever las posibles ausencias e incorporaciones que podría tener Atlético Nacional. Entre las primeras altas, aparece nada más ni nada menos que Kevin Parra que llegará procedente de Internacional de Bogotá.

El volante antioqueño estaba en condición de cedido en Internacional de Bogotá y tendrá que regresar a Atlético Nacional para el segundo semestre. El club verdolaga tendrá que decidir qué pasará con el futuro del oriundo de La Pintada, Antioquia.

De acuerdo con la información de Mariano Olsen, Kevin Parra no seguiría en Internacional de Bogotá, aunque el club capitalino intentó negociar con Atlético Nacional para definir un nuevo préstamo, dado que es uno de los jugadores más importantes del primer semestre para la institución.