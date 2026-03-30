Nacional clasifica y lidera: Arias destaca carácter y advierte que “aún hay cosas por mejorar”

El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, destacó el valor del triunfo 1-2 frente a Deportivo Pasto en el estadio La Libertad, resultado que no solo le permitió a su equipo asumir el liderato, sino también asegurar de manera anticipada su clasificación a los cuadrangulares con 30 puntos, a falta de cinco fechas, y seis partidos por disputar para los verdolagas.

Atlético Nacional logró un triunfo clave al imponerse 1-2 sobre Deportivo Pasto en la fecha 14 de la Liga BetPlay-I 2026

El entrenador subrayó la dificultad del compromiso, especialmente por tratarse de un rival directo en la pelea por la cima del campeonato: “Significa ganarle en su casa al equipo con el que estábamos disputando la punta. Fue un partido complejo, donde tuvimos que esforzarnos al máximo”, afirmó.

Arias reconoció que el inicio fue complicado, con varias aproximaciones peligrosas del conjunto nariñense. Sin embargo, valoró la capacidad de reacción de sus dirigidos: “Ellos tuvieron tres opciones claras, pero supimos ajustarnos. Los jugadores interpretaron lo que el partido pedía y tomaron decisiones importantes”, explicó.

El técnico también resaltó la ambición de su equipo, que no se conformó con especular: “Vinimos a buscar el partido, no a dejarlo al azar. Esa determinación nos llena de confianza”, añadió.

Más allá del resultado, Arias enfatizó en la solidez del proceso y el compromiso del grupo: “Este es un equipo que trabaja con corazón, que cree en lo que hace y que siempre busca mejorar”, señaló.

Finalmente, aunque celebró la clasificación anticipada, dejó claro que el enfoque sigue siendo el crecimiento constante: “Mañana analizaremos qué debemos corregir, porque siempre hay cosas por mejorar”.