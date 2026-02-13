Nacional goleó a Fortaleza y mantiene el puntaje perfecto en Liga BetPlay

Atlético Nacional firmó una noche redonda en el estadio Atanasio Girardot al imponerse 4-1 sobre Fortaleza FC este jueves 12 de febrero, en compromiso válido por la sexta fecha de la Liga BetPlay.

El partido comenzó con intensidad y con un Nacional decidido a marcar diferencia desde temprano. Al minuto 26 del primer tiempo, el árbitro sancionó penalti a favor del local, pero Alfredo Morelos desperdició la oportunidad, manteniendo el empate parcial.

Sin embargo, el delantero tuvo revancha. Al minuto 34, Morelos se reivindicó al aprovechar una asistencia de Milton Casco y definir con contundencia para abrir el marcador y encaminar el partido a favor del conjunto antioqueño.

En la segunda mitad, Nacional golpeó rápido. Al minuto 7, el argentino Milton Casco amplió la ventaja tras pase de Andrés Sarmiento, culminando una jugada colectiva que evidenció la superioridad del equipo verde.

Fortaleza reaccionó de inmediato. Apenas dos minutos después, al 9’, Andrés Felipe Amaya descontó para la visita tras asistencia de Sebastián Navarro, dándole algo de suspenso al compromiso.

No obstante, el impulso capitalino duró poco. Al 14’, tras revisión del VAR, el juez decretó un nuevo penalti para Nacional y esta vez Morelos no falló, convirtiendo el 3-1 que devolvió la tranquilidad al local.

El panorama se complicó aún más para Fortaleza al minuto 25, cuando el mexicano Teun Wilke fue expulsado por doble tarjeta amarilla, dejando a su equipo con diez hombres en un momento clave del encuentro.

Con superioridad numérica, Nacional selló la goleada al minuto 30’, cuando Marlos Moreno marcó el cuarto tanto y decretó el 4-1 definitivo en el Atanasio, desatando la celebración en las tribunas.

Con este resultado, Nacional llegó a nueve puntos en tres partidos disputados, manteniendo rendimiento perfecto y con tres juegos pendientes ante Jaguares, Junior y Santa Fe. Fortaleza, por su parte, se quedó con siete unidades.

Próximos partidos de Nacional y Fortaleza

En la séptima fecha, el cuadro verdolaga visitará a Deportivo Cali y Fortaleza recibirá a Boyacá Chicó, ambos encuentros programados para el domingo 15 de febrero.