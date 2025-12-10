Nacional iría por histórico jugador de la Selección Colombia para el otro semestre

Atlético Nacional quiere un delantero de jerarquía para 2026. Con el futuro de Alfredo Morelos en incertidumbre y otras alternativas que se han ido complicando, el club antioqueño movió sus fichas y realizó una gestión que sorprendió al país futbolero, consultó por Luis Fernando Muriel.

El sondeo se dio directamente con el entorno del jugador y con Orlando City, su actual equipo en la MLS. Sin embargo, la ilusión se topó rápidamente con la realidad.





Cláusula alta y salario inalcanzable: la respuesta de Orlando

Muriel, de 34 años, tiene un año más de contrato en Estados Unidos. Orlando fue claro:

• Para liberarlo antes de tiempo, el club interesado debe pagar alrededor de 2.5 millones de dólares.

•El delantero tiene un salario muy elevado para las condiciones actuales del fútbol colombiano.

Dentro de Nacional describieron el panorama como un “choque de realidades”:

Las pretensiones del jugador totalmente lógicas para el mercado MLS, están muy lejos de lo que se puede asumir hoy en el FPC. Así, el primer acercamiento dejó una conclusión evidente para los verdolagas, la operación es prácticamente inviable, al menos por ahora.





El factor emocional: un corazón que late rojiblanco

Aunque Muriel nació futbolísticamente en Deportivo Cali, su arraigo emocional es con Junior de Barranquilla. En vacaciones suele entrenar en su sede, va al Metropolitano como un hincha más y en múltiples ocasiones ha mostrado su cariño público por la institución.

Desde su entorno son claros:

“Si algún día vuelve a Colombia y ajusta sus pretensiones, sería para jugar en Junior”.

Esa lealtad y la rivalidad histórica entre Junior y Nacional ponen otra piedras en el camino. Aceptar vestir de verde sería muy difícil emocionalmente para el jugador.





Mercado verde: otras puertas y un plan B en construcción

Aunque no darán el caso por cerrado, Nacional entiende que hoy Muriel está lejos en todos los sentidos. La dirigencia seguirá atenta por si el mercado evoluciona, pero no van a entrar en una puja imposible.

Otras búsquedas siguen activas:

•Cristian “Chicho” Arango: hubo contactos, pero el goleador está a un paso de Pumas UNAM.

•Alfredo Morelos: Santos solo acepta venta definitiva por 5 millones de dólares, cifra descartada por Nacional.

El club trabaja contrarreloj para asegurar un 9 de nivel internacional, como exige el proyecto deportivo 2026. La puerta de Muriel no está cerrada, pero hoy, es una ilusión con pies de plomo.



