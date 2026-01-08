Nacional le pone ultimátumn a Marino Hinestroza para definir su futuro

El futuro de Marino Hinestrozasigue generando expectativa, principalmente en el entorno de Atlético Nacional, teniendo en cuenta que el extremo de 23 años no se ha presentado a ninguna de las jornadas de pretemporada.

Según se ha informado, Hinestroza contaría con posibilidades de continuar su carrera en el exterior, después de haber despertado interés en Boca Juniors de Argentina.

Sin embargo, las ofertas presentadas por Boca Juniors no han cumplido con las expectativas de los dirigentes de Atlético Nacional, por lo que no se ha llegado a ningún acuerdo.

Atlético Nacional tomó decisión con Marino Hinestroza

Teniendo en cuenta la situación, este jueves 8 de enero se dio a conocer en La Fm Más Fútbol que en Atlético Nacional tomaron la decisión de permitirle a Marino Hinestroza seguir apartado del grupo de jugadores que está adelantando la pretemporada.









Sin embargo, al jugador se le aclaró que si su futuro no se define, a más tardar este fin de semana, deberá presentarse a los trabajos de pretemporada el lunes 12 de enero y ponerse bajo las órdenes director técnico Diego Arias.

¿Cuánto pide Nacional por Marino Hinestroza?

Después de conseguir un título de Liga BetPlay, dos de Copa BetPlay y una Superliga en Atlético Nacional, Marino Hinestroza aumentó su valor en el mercador de fichajes.

Ante esta situación, Atlético Nacional ha establecido que solo permitirá la salida del jugador si recibe una oferta superior a los 6 millones de dólares.

No obstante, la propuesta de Boca Juniors solo alcanza los 5 millones de dólares.