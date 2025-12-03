Nacional repatriaría a colombiano que juega en México: Esto se sabe

Atlético Nacional ya mueve fichas en el mercado de fichajes y avanza en la búsqueda de un refuerzo que desea desde hace tiempo. El verde antioqueño quiere traer de regreso al país a un futbolista colombiano que salió temprano hacia la Liga MX y cuyo nombre vuelve a tomar fuerza en la sede del verdolaga.

Nacional acelera por Johan Rojas, figura de la Liga MX

Según información del periodista Juan Pablo Erazo, de Atlético Nacional VAVEL, el club paisa ya sostiene conversaciones adelantadas para contratar a Johan Rojas, volante creativo de 23 años que acaba de finalizar su cesión con Necaxa. El interés viene desde su etapa en la Liga BetPlay, cuando Nacional intentó ficharlo antes de que fuera vendido al fútbol mexicano.

Hoy, con más rodaje internacional y valoración en el mercado, Rojas vuelve a ser objetivo. Aunque tiene contrato vigente en el exterior, la dirigencia verdolaga quiere hacer un esfuerzo económico para traerlo como contratación definitiva.

El jugador pertenece a Monterrey, club con el que debe presentarse nuevamente de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, en Rayados no sería prioridad para 2026 y el equipo está dispuesto a escuchar ofertas:

• Atlético Nacional ya hizo acercamientos.

• Hay interés de otros clubes de la Liga MX.

• Existe incluso la opción de un salto a Europa.

El deseo del jugador podría inclinar la balanza

Rojas Echavarría, nacido en Medellín y formado en el FPC, tiene un anhelo que puede pesar en la negociación, el jugador quiere jugar en Atlético Nacional. Ese deseo personal podría convertirse en un punto clave al momento de negociar con Monterrey, club con el que tiene vínculo hasta junio de 2028.

Si el fichaje se concreta, Nacional sumaría a un mediocampista creativo joven, con experiencia internacional y proyección para el proyecto 2026, justo cuando el club planea una renovación estructural y busca recuperar protagonismo en el FPC.