H ora y canal de TV para ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

El partido de la fecha 5 en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este jueves 4 de diciembre a partir de las 6:30 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

En México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirá el partido para los Estados Unidos; de igual manera, el duelo se podrá ver por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:30 horas

ET Estados Unidos: 18:30 horas

PT Estados Unidos: 15:30 horas.