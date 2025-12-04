Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Liga Betplay

EN VIVO Nacional recibe al Medellín por los cuadrangulares semifinales

Se juega una nueva edición del clásico paisa en el cuadrangular A.
Daniel Orlando Torres Forero

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

El partido de la fecha 5 en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este jueves 4 de diciembre a partir de las 6:30 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

Lea también: Joya de la Selección Colombia será nuevo jugador del AC Milan; "acuerdo inminente"

En México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también transmitirá el partido para los Estados Unidos; de igual manera, el duelo se podrá ver por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:30 horas

ET Estados Unidos: 18:30 horas

PT Estados Unidos: 15:30 horas.

En esta nota

Liga Betplay Atlético Nacional Independiente Medellín Transmisión en vivo Atanasio Girardot