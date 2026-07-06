Nadie lo esperaba: una figura histórica del arbitraje colombiano deja la FCF

Ímer Lemuel Machado Barrera puso fin a su etapa como director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), cargo que desempeñó durante los últimos años y desde el cual estuvo al frente de la organización y designación del arbitraje profesional colombiano.

Con su renuncia concluye una etapa importante en la estructura arbitral del fútbol colombiano, mientras la Federación Colombiana de Fútbol deberá definir en los próximos días quién asumirá la dirección de una de las áreas más relevantes para el desarrollo de las competencias nacionales.

La noticia fue confirmada este lunes por el periodista Carlos Antonio Vélez durante una transmisión del Mundial 2026, marcando el cierre de un ciclo para uno de los jueces con mayor recorrido en el fútbol colombiano.

Ímer Machado renunció a la Comisión Arbitral de la FCF: así fue la trayectoria de uno de los árbitros más reconocidos del país

Nacido el 26 de marzo de 1973 en Villanueva, Casanare, Machado construyó una destacada carrera dentro del arbitraje nacional e internacional. Su debut en la primera división del fútbol colombiano se produjo el 15 de agosto de 2007, cuando dirigió el compromiso entre Atlético Bucaramanga y La Equidad.

Gracias a sus actuaciones, en 2008 recibió la escarapela FIFA, distinción que le permitió representar al arbitraje colombiano en competencias internacionales y participar en compromisos de eliminatorias sudamericanas y torneos organizados por la Conmebol.

Durante su carrera como juez central fue designado para dirigir varias de las finales más importantes del fútbol colombiano. En total, impartió justicia en once definiciones oficiales, entre ellas las finales de la Liga BetPlay, la Copa Colombia y el torneo de la Primera B.

Entre los encuentros más recordados aparecen las finales entre Once Caldas y Junior, Independiente Santa Fe frente a Atlético Nacional, Atlético Nacional contra Millonarios por la Copa Colombia y Junior ante Santa Fe en la Copa Colombia de 2015, consolidándose como uno de los árbitros de mayor confianza para las comisiones de designación.

Tras retirarse de las canchas, Machado continuó vinculado al fútbol desde la dirección de la Comisión Arbitral de la FCF, donde asumió la responsabilidad de coordinar el desarrollo del arbitraje profesional y acompañar los procesos de formación y evaluación de los jueces del país.