Ni la goleada convenció al 'Arriero': la fuerte autocrítica de Herrera tras vencer a Cúcuta

Una goleada por 5-1 en el debut de la Liga BetPlay II-2026 podría invitar únicamente a las celebraciones. Sin embargo, Hernán Darío Herrera prefirió analizar con lupa el rendimiento de Once Caldas y sorprendió con una fuerte autocrítica, pese al amplio triunfo sobre Cúcuta Deportivo en el estadio Palogrande.

El técnico del conjunto blanco destacó el trabajo realizado por sus dirigidos durante el inicio del compromiso, pero dejó claro que el equipo todavía tiene aspectos importantes por corregir si quiere pelear por el título en este semestre.

Con el liderato parcial de la Liga en el bolsillo, el 'Arriero' dejó un mensaje de cautela: “Esto no termina porque ganamos 5-1. Ahora viene Envigado, luego Santa Fe y después América. Debemos seguir mejorando hasta encontrar el equipo ideal”, concluyó el entrenador, dejando claro que en Once Caldas la goleada no es motivo para bajar la exigencia.

Herrera encendió las alarmas pese a la goleada: esto fue lo que no le gustó de Once Caldas

“Esto es fruto del trabajo de una pretemporada que hemos venido haciendo. Hoy, durante los primeros 30 o 35 minutos, el equipo fue muy disciplinado tácticamente y cumplió a cabalidad todo lo que trabajamos durante la semana. Ganarle al Cúcuta 5-1 en la primera jornada es muy bueno para nosotros. Tenemos que seguir en ese nivel”, afirmó el estratega.

No obstante, el entrenador consideró que la contundencia del marcador terminó generando un exceso de confianza en sus jugadores, situación que permitió la reacción del rival durante algunos pasajes del encuentro.

Once Caldas goleó, pero Herrera no quedó conforme: reveló el principal error del equipo

“Los primeros 35 minutos el equipo hizo un gran trabajo. Después nos confiamos. Nosotros somos un equipo de posesión de balón y Cúcuta tuvo la inteligencia de quitárnoslo. No considero que nos hayan generado un sufrimiento extremo, pero sí debemos mejorar porque jugando de local no podemos dar tanta ventaja”, señaló.

Herrera insistió en que el bajón futbolístico es una de las principales conclusiones que deja el compromiso.

“Durante los primeros 30 minutos fuimos un equipo muy sólido. Me impresionó la forma como jugó Once Caldas. Después dejamos de jugar en equipo y perdimos el ritmo. Eso es lo que debemos trabajar. No podemos perder la posesión de balones que eran nuestros”, explicó.

Hernán Darío Herrera hizo autocrítica pese a la goleada de Once Caldas: “Después nos confiamos”

El entrenador también puso el foco en la parte defensiva. Aunque defendió a Castaño tras el error que derivó en el único gol del Cúcuta, reconoció que el equipo debe minimizar ese tipo de desconcentraciones.

“Fue un error puntual de Castaño, pero también hay que valorar todo lo bueno que él hace. Debemos seguir mejorando porque no podemos sufrir en algunos pasajes del partido”, comentó.

Pese a las observaciones, Herrera destacó el aporte de los nuevos refuerzos, especialmente el de Andrés Colorado, y recordó que el equipo ya suma ocho goles en sus dos primeros partidos oficiales del semestre. Además, confirmó que el club sigue buscando incorporaciones para fortalecer la plantilla.