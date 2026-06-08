“No es presión”: la reflexión de Diego Arias antes de jugarse el título contra Junior

Atlético Nacional enfrenta este lunes, festivo en Colombia, uno de los desafíos más exigentes de los últimos años cuando reciba al Junior en el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay.

Tras la derrota 3-0 sufrida en Barranquilla, el entrenador Diego Arias reconoció las dificultades que atravesó su equipo en el primer compromiso, pero se mostró convencido de que la serie aún puede cambiar en Medellín.

El estratega explicó que el desarrollo del encuentro de ida terminó favoreciendo las características de Junior una vez consiguió abrir el marcador “Creo que el partido en Barranquilla, al recibir el primer gol se vio un tipo de partido más cómodo para ellos, y nosotros con la intención de irlo a empatar, se abrió un escenario positivo para las características de esos jugadores”, analizó.

Consciente de la necesidad de revertir una desventaja amplia, Arias considera que la actitud desde el pitazo inicial será determinante para alimentar la ilusión de la remontada: “Creo que lo más importante es empezar desde el minuto uno con esa decisión y esa determinación de constantemente buscar el arco contrario y creo que ese tipo de partido nos va a ir alimentando, no solamente a los jugadores que están en campo, sino a todo el estadio”, afirmó.

Nacional vs Junior: Diego Arias confía en darle vuelta al 3-0

Más allá de lo deportivo, el técnico resaltó el significado que tiene para el plantel representar a una institución de la magnitud de Atlético Nacional en una instancia definitiva: “Yo creo que todas las personas que hoy trabajamos en Nacional, todas las personas que amamos este club hoy nos sentimos muy orgullosos y privilegiados de estar en este club, de estar representando en una final a tantas personas que nos siguen, nos acompañan con tanto amor, tanto esfuerzo, tanta pasión”, expresó.

Arias también se refirió al ambiente que rodea al equipo antes del compromiso decisivo y descartó que la presión sea un factor negativo.

“Yo no sé si la palabra sea presión, yo creo que es un privilegio representarlo y los jugadores, toda esta semana con el cariño, el aliento y la fuerza de la gente, seguro han preparado sus mentes, sus corazones para salir a representar en la cancha toda esa ilusión que todos tenemos de mañana hacer un gran partido y poder remontarlo y celebrarlo con toda la gente que cree”, aseguró el entrenador verdolaga.

Con el respaldo de una hinchada que agotó las entradas y protagonizó un multitudinario banderazo, Nacional buscará una remontada histórica para quedarse con el título ante Junior.