"No es un adiós": Así fue la emotiva despedida del Junior a Enamorado

Junior de Barranquilla y Gremio de Porto Alegre oficializaron en las últimas horas el traspaso de José Enamorado, quien continuará su carrera en el fútbol brasileño tras firmar contrato por tres temporadas con el conjunto gaúcho.

La operación se habría cerrado en una cifra cercana a los 3 millones de dólares. De ese monto, 1,8 millones ingresarán a Junior, mientras que 1,2 millones corresponderán a Real Cartagena, club que conservaba un porcentaje de los derechos económicos del jugador.





“No es un adiós, es un gracias eterno”

Luego de hacerse oficial su salida, el club barranquillero publicó un mensaje de despedida cargado de emoción, en el que resaltó el impacto deportivo y humano de Enamorado durante su paso por la institución, dejando abierta la puerta a un posible reencuentro en el futuro.

“No es un adiós, es un gracias eterno. Gracias, José Enamorado, por creer, por luchar y por levantar dos Ligas con nuestra institución. Te llevas nuestro respeto y el cariño de toda la familia rojiblanca. Lo que hiciste aquí queda para siempre”, expresó Junior a través de sus redes sociales.

La publicación estuvo acompañada de imágenes del extremo celebrando los títulos obtenidos con el Tiburón, reflejando el reconocimiento al papel que desempeñó en una de las etapas más exitosas del club en los últimos años.





Un ciclo exitoso en Barranquilla

José Enamorado cierra su etapa en Junior con 126 partidos oficiales disputados, en los que aportó 16 goles y 17 asistencias, siendo protagonista en los títulos de Liga 2023-I y Liga 2025-II. Su velocidad, desequilibrio y compromiso lo convirtieron en una pieza clave para varios cuerpos técnicos.

Ahora, el atacante afrontará el reto más importante de su carrera en el fútbol brasileño, donde buscará consolidarse con Gremio y dar un nuevo salto en su proyección internacional, mientras Junior despide a uno de los jugadores más representativos de su reciente historia.