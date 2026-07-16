Notificación de la FIFA al Deportivo Cali: ¿podrá inscribir a sus refuerzos?

Una publicación de la FIFA encendió las alarmas en el Deportivo Cali luego de que el organismo incluyera al club entre las instituciones que tienen prohibido inscribir jugadores durante tres períodos de fichajes, una sanción equivalente a un año y medio.

La notificación apareció en el registro oficial de la FIFA dedicado a las prohibiciones de inscripción de futbolistas, donde también figuran otros clubes colombianos como Llaneros y Deportivo Pereira.

Sin embargo, desde la dirigencia verdiblanca aseguran que la medida no se aplicará debido al proceso de reestructuración empresarial en el que se encuentra la institución.

Con este panorama, el Deportivo Cali espera no tener inconvenientes para inscribir a sus incorporaciones para el segundo semestre, entre ellas Nicolás Benedetti, Kalazan Suárez, Edwin Velasco y los demás refuerzos con los que afrontará la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

Deportivo Cali recibió una sanción de la FIFA, pero asegura que podrá inscribir refuerzos para el segundo semestre

Según explica el ente rector del fútbol mundial, esta lista reúne a los equipos que "tienen prohibido temporalmente registrar nuevos jugadores debido a diversas infracciones, como disputas financieras o incumplimientos normativos".

El organismo también señala que esta herramienta "ayuda a garantizar la transparencia y el cumplimiento en el deporte, permitiendo a las partes interesadas mantenerse informadas sobre qué clubes no pueden fichar nuevos jugadores durante el período de prohibición".

La sanción, publicada el pasado 13 de julio de 2026, establece que el Deportivo Cali no podría registrar nuevos futbolistas durante tres ventanas de transferencias. No obstante, el gerente del club, Felipe Restrepo, explicó a el diario El país de Cali, que la situación jurídica de la institución impediría que esa decisión tenga efectos prácticos.

Alarma en el Cali: la FIFA le impuso una sanción y ya hay respuesta oficial

"El día de hoy fue notificada una decisión que inhibiría a Deportivo Cali para inscribir jugadores", reconoció el directivo. Sin embargo, aclaró que "los hechos a los que se refiere dicha decisión están contemplados en el acuerdo de reestructuración al que está sujeto Deportivo Cali, de conformidad con la legislación colombiana".

Restrepo también reveló que el caso ya fue puesto en conocimiento de las diferentes instancias del máximo organismo del fútbol: "Esta situación ha sido puesta en conocimiento de la FIFA, FIFA TMS, el Tribunal del Fútbol de la FIFA y la Comisión Disciplinaria de la FIFA", afirmó.

Además, se mostró confiado en que el castigo será levantado: "Considerando los precedentes análogos recientes, la sanción quedaría sin efecto", sostuvo, al explicar que el Código Disciplinario de la FIFA contempla el cierre de estos procedimientos cuando un club se encuentra bajo un proceso concursal reconocido por la legislación nacional.