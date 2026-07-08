Millonarios continúa trabajando en la conformación de su plantilla para el segundo semestre de 2026 y uno de los frentes prioritarios sigue siendo el arco.

Tras las salidas de Diego Novoa y Guillermo de Amores, el cuerpo técnico encabezado por Fabián Bustos y la dirigencia buscan un guardameta que brinde seguridad de cara a la disputa de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

Millonarios suma un nuevo candidato para el arco: el venezolano Cristopher Varela entra en la carpeta

En las últimas horas surgió un nuevo nombre que podría convertirse en opción para el conjunto embajador. Según informó el periodista Alexis Rodríguez, Cristopher Varela, arquero venezolano, comenzó a ganar fuerza entre los candidatos que analiza el club bogotano.

"CRISTOPHER VARELA. El arquero venezolano entra fuerte en la competencia para reforzar el arco de Millonarios. Se suma a la lista de Burrai y James Aguirre", publicó el comunicador en sus redes sociales.

Con varias bajas ya confirmadas y la necesidad de fortalecer distintas posiciones, especialmente la portería, la expectativa de los aficionados sigue centrada en los próximos movimientos del mercado.

Nuevo candidato para el arco de Millonarios: un portero extranjero toma fuerza

La información ubica a Varela junto a otros dos nombres que ya habían sido relacionados con el equipo azul: Javier Burrai, experimentado guardameta argentino con pasado bajo las órdenes de Fabián Bustos en Barcelona de Guayaquil, y James Aguirre, quien también aparece entre las alternativas para reforzar una posición considerada clave por el cuerpo técnico.

Hasta el momento, Millonarios no ha oficializado negociaciones por ninguno de los tres porteros, por lo que la información corresponde al panorama de opciones que estudia la institución antes del cierre del mercado de fichajes.

Mientras tanto, el equipo capitalino avanza en su pretemporada iniciada el pasado 21 de junio, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al segundo semestre del año. Hasta ahora, el club ha confirmado las incorporaciones de Darwin Cortés, Daniel Ruiz y Francisco Chaverra, además de la renovación del capitán David Mackalister Silva.

En ese escenario, el nombre de Cristopher Varela aparece como una nueva alternativa que podría competir por custodiar el arco de Millonarios en la segunda parte de la temporada.