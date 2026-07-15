¿Nuevo delantero para América? El nombre uruguayo que tomó fuerza en las últimas horas

América de Cali continúa moviéndose en el mercado de fichajes con la misión de incorporar un delantero que fortalezca el ataque de David González. Cuando parecía que la opción del paraguayo Guillermo Paiva encabezaba la lista de candidatos, un viejo conocido volvió a aparecer en escena: el uruguayo José Neris.

La posibilidad no es nueva. En el pasado mercado de enero, América ya había adelantado conversaciones para intentar ficharlo. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen término y el delantero terminó permaneciendo en el fútbol ecuatoriano.

Ahora, con las dificultades que presenta la negociación por Guillermo Paiva, el nombre de José Neris vuelve a instalarse en la agenda del América de Cali.

Por el momento no existe un acuerdo cerrado, pero el atacante uruguayo reaparece como una de las principales alternativas mientras la dirigencia busca cerrar uno de los movimientos más importantes del mercado escarlata.

José Neris vuelve al radar del América de Cali: el delantero uruguayo reaparece como alternativa

De acuerdo con la información entregada por Alexis Rodríguez, el nombre de José Neris volvió a tomar fuerza debido a las complicaciones que ha encontrado América en las conversaciones por Guillermo Paiva, otro de los atacantes que interesa al cuerpo técnico.

En su publicación, el periodista aseguró que el uruguayo de 26 años es "una opción fuerte" para el conjunto escarlata, aunque también confirmó que otros dos equipos del fútbol colombiano han mostrado interés en el delantero.

La dirigencia americana continúa evaluando las alternativas disponibles con el objetivo de cerrar cuanto antes la contratación del atacante que ha solicitado David González.

Según informó el periodista Alexis Rodríguez, el atacante de Emelec es nuevamente una de las alternativas que analiza la dirigencia escarlata para reforzar la plantilla de cara al segundo semestre de la temporada.

En semanas anteriores, el propio David González había reconocido públicamente la urgencia de concretar el fichaje de un delantero y dejó claro que el club no podía prolongar indefinidamente la espera por un refuerzo.