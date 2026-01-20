Oficial: Marrugo regresa al Deportivo Independiente Medellín

Deportivo Independiente Medellín ofreció una rueda de prensa, este martes, para hacer oficial un nuevo refuerzo para el conjunto 'poderoso'. Christian Camilo Marrugo asumirá como Manager de Relacionamiento Deportivo e Institucional en Medellín.

Marrugo es parte esencial del recorrido reciente del DIM. A lo largo de su carrera profesional defendió los colores del equipo en dos ocasiones. La primera etapa se dio desde el Torneo finalización de 2014, hasta el 2017, perdiendo dos finales contra Santa Fe, pero coronándose campeón del Apertura en el 2016.

Al salir de Águilas Doradas en 2022 firmó nuevamente con el club antioqueño para el segundo semestre de ese mismo año.









Su labor estará enfocada en el acompañamiento humano al plantel profesional, la conexión con las comunidades del equipo, y el apoyo a los procesos formativos de las fuerzas básicas y academias.

Además participará en iniciativas institucionales y comerciales que buscan acercar al DIM y a sus aliados a la hinchada, desde el respeto por la historia y la cultura del club.









Luego de 2 años en el Real Cartagena, y de no poder cumplir con el objetivo del ascenso, el jugador no renovó su contrato y ahora estrena un nuevo rol en el cuadro poderoso: "Este es el equipo con el que me identifico. En el momento ayudar al club en lo que necesita, que es que la hinchada otra vez se conecte con el equipo y vamos a trabajar en eso".