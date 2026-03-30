Oficial: Por tormenta eléctrica, aplazado encuentro entre Llaneros vs. Once Caldas

El partido no pudo llevarse a cabo en un tránsito normal, únicamente se disputaron 12 minutos del partido por una tormenta eléctrica. La lluvia no paró durante casi 2 horas de transmisión. El partido se reanudará este lunes 30 de marzo a las 10:00 a. m. en el estadio Rey Pelé de Villavicencio.

Once Caldas tomó ventaja tempranera en su visita a Llaneros en un partido condicionado por las difíciles condiciones climáticas

Desde el inicio, el juego estuvo marcado por la lluvia, que convirtió el terreno en un campo pesado, con múltiples baches que dificultaban la circulación del balón. Los primeros minutos fueron de fricción constante, con imprecisiones y un Once Caldas replegado, sin claridad en la salida.

Sin embargo, en su primera aproximación clara, el conjunto visitante logró abrir el marcador. Tras un envío largo del arquero Joan Parra, la jugada se desarrolló por la banda hasta que Luis Sánchez habilitó a Jefry Zapata, quien quedó mano a mano ante Miguel Ortega. El guardameta reaccionó en primera instancia, pero en el rebote, condicionado por el estado del campo, Zapata aprovechó y marcó el 0-1 al minuto 7.

Tras el gol, el técnico Hernán Darío Herrera elevó su voz solicitando la suspensión del partido debido a la tormenta eléctrica, una situación que finalmente obligó al árbitro a detener las acciones para preservar la seguridad de los protagonistas.

Por motivo de una tormenta eléctrica se suspendió el partido a la altura del minuto 12. El juez central decidió interrumpir el encuentro por motivos climáticos.

Debido a una tormenta eléctrica se suspendió el encuentro al minuto 10. De acuerdo a la transmisión, la cancha puede empezar a tener problemas ante la cantidad de lluvia que cae por la tormenta eléctrica. En transmisión aseguran que la lluvia arreció, que en 60 minutos se podría disipar.

Los charcos ya son notorios en la grama del estadio de Llaneros. Oficialmente el árbitro Wilmar Montaño dice que esperarán 20 minutos. 09:30 p. m. Hora Colombia.

Once Caldas volverá a jugar el próximo jueves 2 de abril en condición de local contra Independiente Medellín a las 8:30 p. m.