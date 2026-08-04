Once Caldas vs. América: toman inesperada decisión antes del partido en Palogrande

El partido entre Once Caldas y América de Cali, correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay, tendrá una medida especial de seguridad. La Comisión Local del Fútbol de Manizales determinó que no se permitirá el ingreso de las barras organizadas del conjunto vallecaucano a la ciudad para el compromiso de este miércoles, programado para las 8:30 de la noche en el estadio Palogrande.

La decisión está relacionada con la situación de orden público que atraviesa el país por los preparativos para la posesión del nuevo presidente de Colombia, prevista para el 7 de agosto.

Ante este escenario, los organismos de seguridad han tenido que priorizar sus capacidades operativas y disponer de un importante número de uniformados para los dispositivos especiales.

La barra del América no podrá llegar a Manizales: así será el partido en Palogrande

Andrés Mauricio Gaitán, secretario del Interior de Manizales, explicó que la ciudad no cuenta con el pie de fuerza suficiente para garantizar el acompañamiento y los protocolos de seguridad que requiere un partido catalogado como Tipo A, especialmente ante la solicitud de desplazamiento masivo de aficionados del América.

La barra Barón Rojo había solicitado autorización para llegar a Manizales con alrededor de 20 buses. Sin embargo, la petición fue negada por las autoridades locales.

La Alcaldía explicó que, debido a la coyuntura nacional, la Policía y los organismos de socorro tienen priorizadas otras operaciones, por lo que Manizales no está en condiciones de garantizar la logística necesaria para el traslado y acompañamiento de las barras visitantes.

Once Caldas vs. América: prohibido el ingreso de barras visitantes a Manizales para el partido en Palogrande

No obstante, habrá una excepción. La Comisión Local autorizó el ingreso de 40 aficionados pertenecientes a Barón Rojo que residen en Manizales.

La medida busca mantener un control sobre el número de seguidores visitantes y reducir los riesgos asociados al desplazamiento de grupos numerosos.

Además, las autoridades anunciaron operativos especiales de seguridad en sectores estratégicos como Tarapacá, Letras y La Estampilla, corredores habituales para quienes se movilizan hacia Manizales.

Así, el duelo entre Once Caldas y América se disputará sin las barras organizadas visitantes, en una determinación que modifica el tradicional ambiente de este enfrentamiento y que responde exclusivamente a las condiciones de seguridad previstas para esta semana.