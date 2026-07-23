Millonarios podría afrontar un nuevo cambio en su estructura deportiva. En las últimas horas tomó fuerza la versión sobre la posible salida de Ricardo “El Gato” Pérez como gerente deportivo del club, una información que comenzó a circular entre periodistas cercanos al entorno embajador y que posteriormente respaldada por algunos medios partidarios.

Por ahora, Millonarios no ha confirmado ni desmentido la información. Sin embargo, de concretarse su salida, el club sumaría un nuevo movimiento institucional en un semestre en el que la dirigencia busca fortalecer el proyecto deportivo para afrontar la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y los retos que vienen en la segunda mitad del año.

Nuevo remezón en Millonarios: un histórico estaría muy cerca de decir adiós

Pérez, quien asumió la dirección deportiva de Millonarios el 27 de abril de 2024, estaría próximo a poner fin a un ciclo de poco más de dos años al frente del área deportiva.

Aunque el club aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, la posibilidad de su salida ha ganado fuerza en medio del agitado mercado de fichajes que vive el conjunto bogotano.

Las primeras versiones surgieron el pasado lunes, cuando periodistas que siguen la actualidad del equipo mencionaron que el exfutbolista no continuaría en su cargo.

Uno de ellos fue Guillermo Arango, quien durante una intervención en La FM aseguró: “El hombre de los contratos largos podría salir del equipo”.

Ricardo “El Gato” Pérez estaría cerca de salir de Millonarios tras un movido mercado de fichajes

La noticia rápidamente tuvo eco entre los aficionados de Millonarios, quienes reaccionaron en redes sociales.

Mientras algunos celebraron la posibilidad de un cambio en la dirección deportiva, otros pidieron esperar una confirmación oficial antes de sacar conclusiones.

Posteriormente, la información volvió a tomar fuerza luego de que la periodista Valentina Rincón, de Win Sports, señalara en el programa Despierta Win, que Ricardo “El Gato” Pérez no seguiría vinculado al club, alimentando aún más las especulaciones sobre una inminente reestructuración administrativa.

Si bien la decisión final sobre cada incorporación dependía de la presidencia y de la viabilidad económica de las operaciones, el exjugador era el encargado de liderar el proceso de identificación y propuesta de los refuerzos.