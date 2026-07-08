Pablo Ortiz destapó los detalles de su contrato con el bicampeón del FPC

Junior de Barranquilla continúa reforzando su plantel para el segundo semestre de la temporada y este martes recibió a uno de sus nuevos defensores. Pablo Ortiz aterrizó en la capital del Atlántico para iniciar los exámenes médicos y ultimar los detalles de su incorporación al vigente bicampeón del fútbol colombiano.

A su llegada al aeropuerto, el zaguero habló con el medios de comunicación "Habla Deportes" y confirmó que su vinculación será inicialmente en condición de préstamo, además de expresar su entusiasmo por regresar al país después de varios años en el fútbol internacional.

Así fue la primera reacción de Pablo Ortiz tras aterrizar en Barranquilla

El defensor explicó que el interés del club fue determinante para aceptar el reto y detalló las condiciones de su llegada.

"Bueno, el club mostró interés en mí, gracias a Dios. Aquí estamos dispuestos a realizar los exámenes médicos. Es un préstamo con opción de compra, primeramente. Sí, seis meses".

Ortiz también hizo un balance de su trayectoria reciente, luego de acumular experiencia en Europa y Estados Unidos.

"Ya son casi cinco o seis años en Europa y uno en Estados Unidos. Muy contento por lo que he venido haciendo todo este tiempo. Mis representantes me comunicaron sobre el interés del club y estoy muy contento porque Junior viene haciendo las cosas muy bien desde hace más de un año. Es dos veces campeón y eso no es suerte, se nota el trabajo que vienen realizando".

Sobre su último equipo, aclaró que la falta de continuidad obedeció a las circunstancias de su llegada.

"Llegué un poco tarde al club anterior, pero jugué algunos partidos y también estuve compitiendo con el equipo de reserva".

Pablo Ortiz llegó a Barranquilla y sorprendió con sus primeras declaraciones

El defensor también describió las principales características de su juego y dejó claro que no llega con la intención de tener privilegios, pese a conocer el fútbol colombiano tras su paso por América de Cali.

"Conmigo encontrarán un jugador muy rápido, defensivamente técnico, con buena salida de balón y agresivo".

El nuevo defensor de Junior dejó un aviso: "Me ganaré el puesto con trabajo"

"No creo que tenga ventaja. Todos somos iguales. Vengo aquí para competir, para luchar por un puesto y me lo ganaré con trabajo. La competencia será linda y sana; espero que todos podamos aportarnos mutuamente".

Finalmente, reveló que ya sostuvo una conversación con el entrenador, quien le dejó claro cuál será su misión dentro del equipo.

"El profe tuvo un contacto pequeño conmigo. Hablamos sobre las ganas que tenía de venir y me pidió que llegara a trabajar y a competir por el puesto".

Con estas primeras declaraciones, Pablo Ortiz dejó en evidencia que llega a Junior con el objetivo de aportar su experiencia internacional y pelear un lugar en la defensa de uno de los equipos protagonistas del fútbol colombiano.

América de Cali (2020-2022)

Midtjylland (2022)

Midtjylland (2022-2024)

Mafra (2023)

Pardubice (2023-2024)

DAC Dunajská Streda (2024-2025)

Houston Dynamo (2025)

Baník Ostrava (2026- Julio 2026)

Junior