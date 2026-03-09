¡Pereira debuta en el Santiago de las Atalayas! Reyes confirma la logística para jugar Yopal

Deportivo Pereira vive un campeonato bastante atípico, el equipo de Arturo Reyes no ha podido ganar en este semestre, ocho presentaciones en las que ha perdido en cuatro oportunidades y ha logrado empates en cuatro ocasiones. Además del momento deportivo y económico, el club ahora sufre por cuenta del escenario deportivo, que ahora será Yopal.

Pereira se traslada a Yopal: "intentar llegar lo más pronto posible al sitio donde vamos a jugar"

Los problemas financieros y de nómina no fueron los únicos que ha sufrido el equipo ‘Matecaña’, pues hace un par de días la Alcaldía de Armenia decidió romper el acuerdo que tenía con ese club para prestarles el Estadio Centenario mientras el Hernán Ramírez Villegas se somete a remodelaciones, decisión tomada luego de situaciones de violencia presentadas tras el partido contra Pasto donde falleció un hincha del Pereira.

Deportivo Pereira encontró una nueva sede dónde jugar sus partidos en condición de local y en las últimas horas se informó del recinto deportivo que acogerá al equipo dirigido por Arturo Reyes, se trata del Estadio Santiago de las Atalayas situado en la ciudad de Yopal, en el Departamento del Casanare.

El entrenador habló para Planeta Fútbol, junto a Guillermo Arango y Yony Gutiérrez, quienes le preguntaron por los desafíos que acarrea esta decisión: “lo que tenemos entendido es que eso es prácticamente un hecho. La idea de nosotros en lo que está planificado después del partido de Bucaramanga, intentar llegar lo más pronto posible al sitio donde vamos a jugar la próxima fecha contra Ríonegro y poder adecuarnos, poder ver cómo podemos aprovechar esa posibilidad que estamos teniendo de jugar en Yopal”.

Arturo Reyes: "la idea es movilizarnos con el grupo de después del partido de Bucaramanga"

Guillermo Arango, periodista de Win Sports y de La Fm, le preguntó por la logística, si será para entrenamientos en la ciudad de Yopal, o únicamente apara los partidos, la distancia es bastante larga: “Sí, lo que hemos conversado es que por este primer juego tenemos más o menos cuatro días, tres días de entrenamiento y la idea es movilizarnos con el grupo de después del partido de Bucaramanga inmediatamente para Yopal”.

La capital de Casanare recibe el FPC: “entrenar unos días, preparar el juego ante Ríonegro. Después de ahí tenemos un partido en Bogotá en condición de visitante también y bueno, estaremos desplazándonos a Bogotá”.

Finalmente, el calendario lo hará debutar como local el próximo domingo, jugará el miércoles 18 en Techo y después volver a oficiar de local contra el Cúcuta el domingo 22 de marzo: “de ahí va a depender mucho de cuándo juguemos, de cuántos días tenemos para saber si venimos, entrenamos unos días también en Pereira y desplazarnos nuevamente a Yopal”.