Plan de Alexis Henríquez para que Nacional recupere el trono del fútbol colombiano

Diez años después de levantar la Copa Libertadores de 2016 como capitán de Atlético Nacional, Alexis Henríquez regresó al club con una nueva misión. Ahora como asistente técnico de Lucas González, el histórico defensor busca transmitir la identidad ganadora que marcó una de las épocas más exitosas del equipo verdolaga.

En conversación con el medio de comunicación "El Colombiano", Henríquez aseguró que uno de los principales retos del actual cuerpo técnico es recuperar la mentalidad competitiva que convirtió a Nacional en protagonista del fútbol colombiano y sudamericano.

La promesa de Alexis Henríquez que enciende la ilusión en Atlético Nacional

“Todos tienen que comprender que en Nacional no basta con ganar de vez en cuando. Aquí hay una historia que no se negocia. El equipo debe salir a todas las canchas a representar al club y entender que perder no puede ser algo normal. Si alguna vez se pierde, debe ser porque el rival fue realmente superior”.

El exzaguero, quien fue el encargado de alzar el trofeo continental el 27 de julio de 2016, recordó que el éxito de aquella generación estuvo basado en la claridad de los objetivos y el compromiso de todos los integrantes del club.

“Tener claro el objetivo. Eso fue lo que pasó entre 2012 y 2017. Primero nos propusimos ganar tres títulos consecutivos en Colombia y luego enfocarnos en la Libertadores. Todos, desde los dirigentes hasta los jugadores, sabíamos exactamente cuál era el camino”.

el contundente mensaje de Alexis Henríquez en Nacional

Henríquez también explicó cuál será su papel dentro del cuerpo técnico. Su trabajo estará enfocado principalmente en fortalecer el rendimiento de los defensores, aportando desde su experiencia como uno de los referentes históricos de la institución.

“Mi trabajo es muy enfocado en los defensores. Durante los entrenamientos les doy información individual sobre cómo proteger la portería, cómo posicionarse y cómo interpretar diferentes situaciones de juego”.

Además, reveló que busca generar una relación cercana con los futbolistas para facilitar la comunicación.

“Yo les hablo como futbolista. Les digo que en ese momento no soy el entrenador sino un jugador más que les transmite su experiencia”.

“Acá no se puede perder”: Alexis Henríquez revive el ADN de Nacional a 10 años de la Copa Libertadores

Henríquez también envió un mensaje a los jugadores que han sido cuestionados por la afición tras los recientes resultados.

“Ellos solo tienen dos caminos: responder en la cancha con rendimiento o buscar otro horizonte. Pero también hay que darles la oportunidad de cambiar la historia. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando llegué a Nacional”.

Finalmente, el excapitán se mostró convencido de que el club tiene todo para volver a dominar el fútbol colombiano y competir nuevamente por la Copa Libertadores.

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para volver a dominar el fútbol colombiano. Si recuperamos esa identidad y trabajamos unidos, estoy convencido de que podremos volver a conseguir cosas muy importantes”.