¿Podrá fichar? Revelan la verdad sobre la situación del Deportivo Cali ante la FIFA

Una publicación de la FIFA encendió las alarmas entre los aficionados del Deportivo Cali, la semana pasada, al incluir al club en el listado de instituciones con prohibición para inscribir jugadores durante tres períodos de fichajes.

Sin embargo, desde la dirigencia verdiblanca enviaron un mensaje de tranquilidad y aseguraron que la medida no impedirá registrar a los nuevos refuerzos para el segundo semestre de 2026.

El nombre del conjunto vallecaucano apareció en el registro oficial del máximo organismo del fútbol mundial, junto al de otros equipos colombianos como Llaneros y Deportivo Pereira.

Según explica la FIFA, esta relación reúne a los clubes que tienen restringida de manera temporal la inscripción de futbolistas debido a incumplimientos financieros o normativos.

Deportivo Cali quedó habilitado para inscribir jugadores

La sanción, publicada el pasado 13 de julio, contempla inicialmente una prohibición de tres ventanas de transferencias. No obstante, el Deportivo Cali sostiene que su situación jurídica es diferente y que el castigo no tendrá efectos prácticos.

El gerente del club, Felipe Restrepo, explicó que la decisión de la FIFA está relacionada con hechos que hacen parte del proceso de reestructuración empresarial al que se encuentra acogida la institución, mecanismo respaldado por la legislación colombiana.

Restrepo también confirmó que el caso fue presentado ante las diferentes dependencias de la FIFA, incluyendo el sistema FIFA TMS, el Tribunal del Fútbol y la Comisión Disciplinaria, con el objetivo de que la sanción sea revisada.

Deportivo Cali lleva tranquilidad: podrá inscribir refuerzos pese a la sanción publicada por la FIFA

La información más reciente conocida desde el entorno del club apunta a que el procedimiento ya habría sido clausurado. De acuerdo con el reporte de Zona Libre de Humo, medio local, “El Deportivo Cali ha salido del procedimiento FIFA para la no inscripción de jugadores, el tema ha sido clausurado, el club está habilitado y no tiene prohibición alguna para inscribir jugadores”.

Mientras tanto, el Deportivo Cali continúa trabajando con normalidad en la conformación de su plantilla para la Liga BetPlay y la Copa BetPlay. Futbolistas como Nicolás Benedetti, Kalazan Suárez y Edwin Velasco hacen parte del grupo de incorporaciones que el club espera registrar sin inconvenientes.